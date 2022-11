The Old Way, la nueva cinta de Nicolas Cage, estrena su primer tráiler

Nada más ni menos que un western es la nueva producción protagonizada por Nicolas Cage The Old Way, el actor interpretará a Colton Briggs, un sádico pistolero que debe interrumpir su retiro a una vida pacífica después del asesinato de su esposa. ¿Cómo será la película?. Te contamos todos los detalles.

El primer tráiler de The Old Way

Nicolas Cage será quien da vida a un vengativo esposo que buscará ajusticiar la muerte de su compañera. Su personaje Briggs comenzará una misión de venganza, pero no tratará de concretar esa tarea solo y contará con la ayuda de todo el clan familiar, es decir, de su hija pequeña.

¿Cuál es la sinopsis oficial de The Old Way?

“El ganador del Premio de la Academia, Nicolas Cage, protagoniza su primer western como Colton Briggs, un pistolero de sangre fría convertido en un respetable hombre de familia. Cuando un forajido y su pandilla ponen en peligro a Colton y a su familia, Colton se ve obligado a tomar las armas con un socio poco probable, su hija de 12 años (Ryan Kiera Armstrong), en esta película llena de acción que avanza hacia su fatídico enfrentamiento con suspenso trepidante”, dice la sinopsis de la película.

¿Cuál es el reparto de The Old Way?

Su elenco principal es integrado por: Nicolas Cage, Clint Howard, Ryan Kiera Armstrong, Kerry Knuppe, Abraham Benrubi, Shiloh Fernandez, Nick Searcy, Dean Armstrong, Boyd Kestner, Adam Lazarre-White, Noah Le Gros, Corby Griesenbeck, Scott McCauley, Jeff Medley.

Su equipo creativo es integrado por la dirección de Brett Donowho con un guion de Carl W. Lucas y una fotografía de Sion Michel.

¿Cuándo se estrena la cinta The Old Way?

El nuevo largometraje protagonizado por Nicolas Cage,The Old Way, se estrenará el día 6 de enero de 2023 en algunos cines de Estados Unidos para luego dar el salto a plataformas digitales el 23 de enero.