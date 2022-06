Queda exactamente una semana para que empiece un nuevo mes y como es habitual, Netflix ya anunció los títulos que debutarán en su plataforma de streaming.

Se trata de varias películas, series y documentales que prometen seguir sorprendiendo y cuativando a los usuarios durante el mes de julio de 2022.

Entre lo más destacado se encuentra la segunda parte de Stranger Things 4, la que contará con dos capítulos de larga duración y en la que al parecer habrán algunas muertes importantes.

Por otro lado, también se encuentra The Gray Man, película protagonizada por Ryan Gosling, Chris Evans y Ana de Armas, donde un asesino independiente y ex agente de la CIA será perseguido por Lloyd Hansen, ex cohorte de la CIA.

Si quieres conocer todos los títulos que llegarán al streaming durante el séptimo mes del año, continúa leyendo.

¿Qué series y películas se estrenarán en Netflix durante julio?

Stranger Things 4 (Parte 2)

Fecha de estreno: 1 de julio

Control Z (temporada 3)

Fecha de estreno: 6 de julio

Boo, Bitch

Fecha de estreno: 8 de julio

Resident Evil

Fecha de estreno: 14 de julio

Persuasion

Fecha de estreno: 15 de julio

The Gray Man

Fecha de estreno: 22 de julio

Otros estrenos:

- La teoría del todo: 1 de julio

- Lara Croft Tomb Raider: La cuna de la vida: 1 de julio

- Hola, adiós y todo lo que pasó: 6 de julio

- La noche más larga: 8 de julio

- Malnazidos: 11 de julio

- Sintonía (Temporada 3): 13 de julio

- Mirreyes contra Godínez: 13 de julio

- Woo, una abogada extraordinaria: 13 de julio

- Deseos VIP: 15 de julio

- Demasiado grande para cuentos de hadas: 18 de julio

- Live is Life: 18 de julio

- Un lugar para soñar (Temporada 4): 20 de julio

- Alquimia de almas: 23 de julio

- Los ilusionistas: Nada es lo que parece: 26 de julio

- De chatarras a carrazos (Temporada 4 ): 27 de julio

- Rebelde (Temporada 2): 27 de julio

- Remodelaciones de ensueño (Temporada 3): 27 de julio

- Desparejado: 29 de julio

- Corazones malheridos: 29 de julio