¡Natti Natasha está embarazada! Espera a su primer hijo junto al manager de Daddy Yankee

La cantante Natti Natasha alimentó por semanas los rumores y ahora finalmente confirmó que está embaraza y esperando a su primer hijo, en medio de la presentación que realizó durante la entrega de los Premios Lo Nuestro 2021.

La reggaetonera compartió el escenario con Prince Royce, y apareció con un ajustado traje blanco que evidenciaba su dulce espera que ya cuenta cinco meses.

"Felicidades Natti", gritó Royce al finalizar la canción, al mismo tiempo que le acariciaba el vientre.

El momento corrió como la pólvora en las redes sociales. Entonces, el padre del bebé y manager tanto de Natasha como de Daddy Yankee, Raphy Pina, finalmente pudo festejar públicamente la noticia con un mensaje que reveló en Instagram.

"Que regalo mas INMENSO PAPA DIOS NOS A CONCEDIDO ! @nattinatasha Dios es quien tiene el control y por mas que nos digan que NO, cuando el dice SI, resulta", resaltó Pina.

Y añadió: "Una nueva vida está en camino y tendrá a los mejores Padres del mundo, las mejores familias y los mejores fanáticos ! Repitan conmigo #TOYBIENENAMORAOOOOOOO".

Entonces, llegó la publicación de Natti Natasha con la que evidenció que es la más reciente protagonista de la portada de la revista People en Español, medio al que le concedió una entrevista exclusiva para contar detalles de "su batalla para ser mamá".

En la conversación, la cantante recuerda que sufrió de quistes en útero en el 2007 se sometió a una cirugía en la que tuvieron que extirparle una trompa de Falopio.

"Cuando me hacen [el] examen [el doctor] me dijo: 'Por más que trates de [embarazarte] de forma natural [no se va a poder]'", contó Natasha. "Así que me dijo que el [siguiente] paso era hacer el tratamiento de inseminación in vitro".

Luego añade que "me ponía de tres a cuatro inyecciones [de hormonas] cada noche. Recuerdo que para la semana había subido casi 18 libras, no podía ni doblar los brazos. Las hormonas te ponen loca; no sabes si reír, llorar. Pero no me importaba. Estaba feliz porque lo estaba haciendo".

Sobre el momento en que se enteraron de la noticia, Natti Natasha recuerda que "estábamos en Puerto Rico. Un día fuimos a hacer Jetski. Empecé a sentir un dolor en la espalda. Me quedé calladita porque no quería dañarle el fin de semana a nadie. Me tomé un Tylenol".

Tras acudir al doctor, "la mañana siguiente, a [Raphy] le hace una llamada el doctor directamente. Se me para a un lado con el celular, abre los ojos y me dice: 'Tú estás embarazada'".

Fue después de eso que vino la revelación de su relación formal y la respectiva petición de matrimonio que se conoció en enero pasado. El resto, ya es historia.