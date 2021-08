Que Te Lo Digo destapó este domingo la supuesta trampa que hizo Nataly Chilet en la competencia de Masterchef Celebrity, mientras que Me Late le dio cobertura a la revelación, emitiendo al aire un extracto del espacio en Instagram que tienen Sergio Rojas y Hugo Valencia. Después de eso fue la misma modelo y participante del espacio gastronómico quien llamó enfurecida al programa de TV+ cuando aún estaban al aire, para desmentir la información y darle un raspacachos a los integrantes del panel.

En su programa digital de los domingos, Sergio Rojas expuso que "una de las concursantes, en esos tiempos muertos, empezó a pedir muy seguido a ir al baño. Entonces, un día una productora cachó y dijo 'qué raro que esta mujer tenga tantas ganas de ir al baño'".

"La sigue minutos después y se para afuera de una de las casetas en las que te encierras en el baño. Y de repente escucha a esta concursante llamando a un chef chileno, para que él le diera asesoría sobre cómo hacer o cómo mejorar los platos que le había dado", reveló el periodista.

Durante la jornada de este lunes, Sergio recalcó que Chilet habría sido eliminada del programa por estás malas prácticas y que, en términos generales, "las bases del programa, al ser violadas de esta manera, ponen en jaque el concurso en general".

Pero cuando aún no terminaban de hablar del tema, Nataly Chilet decidió llamar a Me Late con un cariñoso saludo que luego se convirtió en una iracunda arremetida en la que sostuvo: "A la manga de mentirosos que tienen al lado, solo decirles que dejen de inventar cosas, porque son unos cahuineros de mala monta. Realmente es impresionante la capacidad que tienen, la creatividad que tienen, para hablar tonteras".

"Querido Sergio, a ti me dirijo con mucho cariño, porque me dijiste que era bruja, si sigues molestando te voy a convertir en sapo", lanzó.

Nataly Chilet es una de las 18 participantes de la segunda temporada de Masterchef Celebrity.

Para luego recalcar: "mentirosos, mentirosos, mentirosos. Te sientas ahí a hablar mentiras de la gente y me tienes súper aburrida de tanta mentira".

"No me han respetado nada y yo soy como a mí me tratan. Si a mí me tratan así, yo respondo de esta manera. Y sólo decirte que a mí no me expulsaron y que tengo una estupenda relación con mis compañeros hasta el día de hoy", sostuvo Chilet.

Sergio no quiso quedarse callado y buscó contrapreguntar. "Nataly, pero a ti, según me informa gente de la producción, te descubrieron en un baño, hablando con un chef chileno que te entregaba tips de cómo hacer mejores platos o lograr mejor las preparaciones. ¿Eso es real?"

Nataly, entonces muy ofuscada, dijo que "a mí nadie me ha expulsado de Masterchef. También dijiste que yo tenía una muy mala relación con todos mis compañeros de Masterchef y yo los amo, los adoro, los respeto y los voy a querer siempre".

"Solamente quería aclarar que todo lo que ustedes están diciendo es absoluta [audio inentendible] como de costumbre. Hagan la pega. Un besito grande, los quiero mucho", añadió la ex panelista de Intrusos, impidiendo que le contrapreguntaran y colgó sin desmentir la supuesta asesoría del chef chileno mientras estaba en el programa de Canal 13.