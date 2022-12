Mauricio Israel volvió a encender el panel del programa Sígueme y te Sigo, después de que incomodó a su compañera al aire Nataly Chilet, pero esta vez ella no se la aguantó y terminó respondiéndole con todo

¿Qué pasó entre Mauricio Israel y Nataly Chilet?

El intercambio se gestó mientras estaba en pauta la llegada de Eduardo Fuentes a la conducción del matinal de TVN, Buenos Días a Todos, ya que Nataly le pidió una reacción animador.

Fuentes le envió un mensaje en el que le comentó: "Solo te puedo decir que estoy feliz. Es un gran desafío, complejo por cierto, pero queremos hacer una propuesta para que el público pueda tener más opciones. Estamos trabajando para ello y armando un equipo reforzado. No hay nada fácil, pero bueno, por eso se llama desafío".

Entonces, Israel ninguneó la declaración de Fuentes, resaltando que "No dijo nada", en referencia a que no entregó detalles específicos sobre su participación en el programa de las mañana.

"Oye, yo sé que tú no percibiste nada, pero yo sí percibí algo", le espetó de vuelta Chilet.Fue entonces que la discusión se volcó a un tema personal entre ambos.

Mauricio Israel y Nataly Chilet: ¿qué se dijeron?

El fuego cruzado se detonó con Nataly: "En todo caso, yo te pediría querido Mauricio, que no desprecies mis reporteos, porque yo con mucho cariño le escribo a todos".

Israel no se quedó callado y le comentó que "tú siempre te sientes atacada. Yo no hablé ni de lo que dijiste tú ni de lo que hiciste tú. Yo simplemente analicé las palabras de don Eduardo Fuentes. No tiene nada que ver con tu reporteo... Discutámoslo, pero sin agresividad".

"Sí. Exactamente. Sin agresividad, Mauricio, ¿porque sabes qué? No me gusta que me traten mal en pantalla", recalcó Chilet. Ante lo que Mauricio sostuvo que "¡Pero si tú estás siendo agresiva pues! Estás siendo súper agresiva".

"Tú siempre estás tratándome mal con varios comentarios. Tú estás acostumbrado a tratar mal a la gente parece", continuó el diálogo de parte de la influencer, además de exigirle repeto.

Mauricio Israel y Nataly Chilet: Historia pasada

Y al parecer había mochila, y bien cargada. Porque mientras Israel insistía en que no iba a discutir nada, Chilet confesó que "desde antes de que llegara Mauricio Israel a este programa, cuando me enteré que venía yo me sentí incómoda, porque hay cosas que me molestan".

"Ese día le escribí a Marisol Gálvez (ex pareja de Israel, con quien mantiene un conflicto por la pensión alimenticia de la hija que tienen en común), para que tuviéramos la versión de ella con respecto a la historia de Mauricio. Sentí que él no podía venir a decir que él era una blanca paloma. Siento que él y todos tenemos una historia", continuó Nataly.

"Desde ese momento a mí me provoca un rechazo. Pero he tratado de llevarme bien con él, porque estamos en un panel. No me es fácil porque opinamos muy distinto".

"También tenemos diferencias con respecto a que él tenía (un tema) con que normalizaran a los homosexuales, lo que me pareció un insulto", puntualizó, sobre el encontrón previo que tuvieron.

¿En qué quedaron?

Tras un cruce de palabras entre ambos, a propósito de la postura frente al problema de la pensión, con Israel lamentando que su versión no se tome en cuenta.

Chilet una vez más no se la perdonó y le encaró que "cuando dicen ‘no normalicemos a los homosexuales’ a mí me ataca (...) Cuando leo los mensajes de Marisol Gálvez, a mí me ofende, me siento mal, ¡¿me entiendes?!".

Mauricio intentó bajarle el perfil una vez más al asunto, así que Chilet optó por cerrar el tema "siempre estoy dispuesta escucharte, porque no siento que sea dueña de la verdad y me encanta aprender de los otros. Incluso de la gente que me ha caído muy mal en mi vida yo he aprendido algo. También creo en las segundas oportunidades".

"A mí no me la has dado", la toreó de nuevo, pero Nataly ya estaba en otra.