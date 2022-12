Con casi 20 millones de seguidores en redes sociales, nada de lo que publica Arturo Vidal pasa inadvertido. Por eso muchos hicieron el paralelo entre el King, de vacaciones en Dubai con su novia Sonia Izasa, mientras su hijo Alonso celebraba su graduación de Enseñanza Básica.

Las críticas no se hicieron esperar y el jugador del Flamengo respondió con dureza y una imagen playera. "Así de preocupado estoy. Algunas personas critican tu vida como si las de ellas fueran un ejemplo", sentenció después de los cuestionamientos por perderse la ceremonia de "Monito".

El consejo de Mauricio Israel a Arturo Vidal



Pero un tercero se metió al debate. Nada menos que el periodista Mauricio Israel, que desde el programa Sígueme y Te Sigo le brindó un consejo con tono paternal al Rey Arturo. "Me duele esta situación y me duele muchísimo porque yo me he perdido muchas cosas de mis dos hijos, demasiadas quizás. A mí se me critica mucho por eso mismo", lamentó.

Según el comunicador, más allá de los tiempos limitados, se debe piorizar a los más pequeños. "Dan lo mismo las circunstancias. Me las perdí y ese tiempo no se recupera… va generando heridas en los niños, en las relaciones padre e hijo, yo lo estoy sufriendo", reconoció el polémico Israel.

"Yo solamente le quiero decir: aprende de los errores de los demás y ojalá la oportunidad de reparar este error, que a mi juicio es un error, si tienes la posibilidad, lo hagas, para que no llegues a la edad mía con las carencias y con el dolor que causa haber desperdiciado tiempo en otras cosas y no en las que realmente importaban", sentenció el periodista.

Arturo Vidal tiene tres hijos de la relación con su anterior mujer, María Teresa Matus: Alonso, Elisabetta y Emiliano.