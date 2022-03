Morbius no está teniendo una buena semana previo al estreno de la película en cines, la que ha sido reprogramada en varias ocasiones por la pandemia.

Y es que las críticas de los expertos que ya la vieron auguran directamente una mala producción de Sony y se han referido con duros términos a la cinta que protagoniza Jared Leto como el antihéroe de Spider-Man en los cómics, quien es mitad humano y mitad vampiro.

En ese contexto es que el director de Morbius, Daniel Espinosa, sorprendió en la promoción de la película al confirmar en qué universo está el villano.

Recordar que ha sido en la previa toda una incógnita en qué mundo vive Morbius, ya que en los trailers se han mostrado guiños al Spider-Man de Tobey Maguire, al de Andrew Garfield e incluso al de Tom Holland, este último incluyendo al villano Vulture interpretado por Michael Keaton, quien participó en la primera película del joven arácnido, Homecoming.

Pero esto no es todo, ya que en un adelanto Morbius nombra a Venom, quien durante los hechos de No Way Home fue transportado a ese universo y luego devuelto al suyo.

¡Atención! A continuación hay spoilers de Morbius. Si no quieres enterarte, no sigas leyendo.

¿En qué universo está Morbius?

Daniel Espinosa, director de Morbius, explicó en una entrevista con CinemaBlend que Morbius vive en el universo de Venom de Tom Hardy y que cuenta por ahora con dos películas.

En el final de Venom 2, vimos cómo Eddie Brock era transportado al universo del Spider-Man de Tom Holland, pero en la escena post-créditos de esta regresó a su universo. Esto ya nos indica que Morbius no comparte universo con el Peter Parker de Marvel Studios.

Entonces, ¿por qué en el trailer de Venom aparece Michael Keaton interpretando a Vulture? El mismo Espinosa explica que se debe a que este villano viajó al universo de Venom y Morbius por los hechos de No Way home:

"Al final de Venom: Let there be Carnage y Spider-Man: No Way Home, en la misma No Way Home, se establece claramente que es posible que los personajes se transfieran de un Multiverso a otro; los eventos de No Way Home tuvieron el efecto de transferir a Venom y Vulture (y tal vez a otros) entre el UCM y el Universo Venom".

Esto confirma por ahora que Vulture se quedará un tiempo en el universo de Morbius, y que Tom Holland no compartirá pantalla con ellos salvo que vuelva a ver un choque multiversal.

Si bien fue sorpresivo que el director de Morbius diera este spoiler clave de la película, puede ser con el objetivo de causar más expectación, ya que en esta entrevista se refirió a que sí existe un Spider-Many que "el público descubrirá la respuesta pronto".

Además, dio pistas de que el encuentro entre Vulture y Morbius podría indicar que está armando el equipo de villanos conocido como los Seis Siniestros:“Bueno (Vulture), está reclutando compañeros de equipo y ya ha atraído a uno. Así que seguramente parece un comienzo”.

Morbius llegará a los cines en Chile el próximo jueves 31 de marzo y ya comenzó la preventa de entradas en algunos cines.