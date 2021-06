"La niñita del colegio que no la invitaban": Monserrat Álvarez recuerda que Raquel Argandoña no la invitó a su cumpleaños

Monserrat Álvarez y Julio César Ródríguez tuvieron una distendida apertura para Contigo en la Mañana este jueves, momento en el que la periodista recordó que cuando trabajaba en Canal 13 y compañera de Raquel Argandoña, ésta no fue capaz de invitarla a su cumpleaños.

Los animadores abordaron distintos temas al comienzo del matinal de Chilevisión. Fue en esa instancia que llegaron a recordar que la presentación de Álvarez junto a Constanza Santamaría y Carolina Urrejola para una Teletón, se convirtieron en Pandora y luego pasaron a rescatar las invitaciones de compañeros de trabajo.

Se habló de una cena de fin de año que Andrónico Luksic hizo para rostros y periodistas de Canal 13. Álvarez contó que en medio del evento encaró a René Cortázar por el cobro de estacionamiento a quienes trabajaban en prensa.

Y luego, saltó a la llamativa confesión de que no fue invitada a un evento sobre el cual se habló durante días en el matinal de la estación de Inés Matte Urrejola: nada menos que el cumpleaños de Raquel Argandoña al que todo el equipo asistió, pero ella ni siquiera fue convocada.

Julio César se mostró impactado con la revelación y cuestionó: "¿Invitó a todos, menos a ti?".

Tras confirmar, Monserrat explicó que "no es mi estilo de carrete, yo era panelista y todo. Pero igual, poh". Al mismo tiempo reconoció que le habría gustado ser invitada, aunque sea "por cortesía".

El asunto es que "además se hablaba mucho del cumpleaños en el matinal, era tema", por lo que era inevitable eludir el tema. Aún así, Álvarez recalcó: "pero le hice el medio regalo, igual".

Posteriormente, comentó que no sabía si habría estado cómoda en el cumpleaños. "Yo quiero ene a la Raquel, si son temas de momento... Quizás tenía límite su cantidad de invitados y yo no quedaba", reflexionó.

La conductora de Contigo en la Mañana recordó que al día siguiente todos hablaban del cumpleaños y ella era "como la niñita del colegio que no la invitaban al cumpleaños".

Intentando dar una explicación, añadió que probablemente esto se debía a que ella no era parte directa del equipo como el resto: "Yo era panelista, de hecho no iba todos los días y me iba a las 12:00".