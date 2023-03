50 años de "The Dark Side of the Moon": 50 datos sobre el legendario disco de Pink Floyd

A lo largo de la historia, distintas bandas han publicado discos que se han hecho un lugar importante en el corazón de sus seguidores. Sin embargo, hay otros registros que han traspasado toda frontera posible, sea de estilos o generaciones, transformándose en leyendas de la música. Uno de ellos es "The Dark Side of the Moon", la obra maestra de Pink Floyd.

Durante el mes de marzo se celebra un nuevo aniversario del LP (octavo álbum de estudio de su carrera) que llevaría a la banda británica a lo más alto del planeta y que marcaría a los fanáticos hasta el día de hoy. En 2023 se cumplen 50 años desde que se publicó, pero desde entonces se han conocido varios datos inéditos y que marcan lo que fue su camino para salir a la luz.

A medio siglo de su estreno, en RedGol decidimos festejarlo recopilando 50 datos que quizás no conocías sobre el legendario "The Dark Side of the Moon" de Pink Floyd, que con el pasar del tiempo se ha transformado en un disco fundamental para comprender la evolución de la música.

50 datos sobre "The Dark Side of the Moon" de Pink Floyd

1. Los fans escucharon el disco antes de su publicación

Si bien el registro fue lanzado el 1 de marzo de 1973, Pink Floyd mostró un año antes parte de lo que vendría. Durante la gira de 1972 y bajo el nombre de "Dark Side of the Moon: A Piece for Assorted Lunatics", el grupo tocó gran parte de lo que será el LP, teniendo una tremenda recepción. "La forma en que una pieza se complementa con otra fue una parte fundamental (...) Así que pudimos trabajar en las transiciones como parte del proceso de grabación", dijo Alan Parsons, productor del disco, a Rolling Stone en 2011.

2. Roger Waters se encargó de todas las letras de "The Dark Side of the Moon"

Roger Waters había sido parte de las letras de canciones anteriores, como A Saucerful of Secrets, pero en este disco asumió por completo la autoría. Esto permitió a Pink Floyd dar un salto al respecto y pasar a contenidos más críticos con la realidad de este momento. "Para intentarlo y lograrlo tuve que patear y gritar en contra de las fronteras y de los caprichos de Syd (Barrett) para escribir letras que fueran más políticas y filosóficas", señaló el músico en el libro Comfortably Numb: The Inside Story of Pink Floyd, de Mark Blake.

3. El nombre del disco casi cambia por culpa de otra banda

Pese a que en todo el mundo se le conoce al registro como "The Dark Side of the Moon", este no fue el primer nombre que llevó. Problemas con una banda llamada Medicine Head, que utilizó el mismo para uno de sus discos, obligó a que pasara a llamarse "Eclipse" (última canción del disco). Sin embargo, el fracaso de sus colegas les permitió recuperar el título y así lograr la historia que conocemos.

4. "The Dark Side of the Moon" se grabó en los estudios Abbey Road

Cuando llegó el momento de la grabación del disco, Pink Floyd pensó en diversos lugares. No obstante, decidió hacerlo en los estudios Abbey Road, que hicieran popular The Beatles, llegando incluso a ocupar a parte del equipo de trabajo.

5. Alan Parson fue el productor a cargo del disco

Uno de los nombres más importantes dentro de la música fue parte del proyecto de Pink Floyd. Alan Parson fue elegido como el productor, tras haber trabajado con la banda en "Ummagumma". Esto le permitió alcanzar un reconocimiento que aprovecharía para dar a conocer su faceta de músico junto a "The Alan Parsons Project".

6. Storm Thorgerson, George Hardie y Aubrey Powell crearon la icónica portada de "The Dark Side of the Moon"

Luego de colaboraciones en discos anteriores, Pink Floyd designó a Storm Thorgerson como el hombre a cargo de la portada de "The Dark Side of the Moon". Junto a la compañía Hopgnosis y George Hardie, llevaron adelante la idea del prisma (visto por el propio Thorgerson en una reunión).

7. El prisma de "The Dark Side of the Moon" no fue así en un comienzo

Pese a que el disco ha tenido una popularidad gigante, también en base al prisma de la portada, esto no siempre fue así. De hecho, en un comienzo se pensó en un rayo que lo golpeaba, pero se terminó descartando en la última edición antes de ser publicado.

8. "The Dark Side of the Moon" puede ser escuchado como una sola pieza

Una de las grandes razones por las que "The Dark Side of the Moon" tuvo tanta popularidad fue por el formato en el que está hecho. Cada una de sus canciones conecta con la anterior, por lo que puede ser escuchada incluso como una sola pieza de audio. Esto queda en evidencia a medida que avanza, donde se mezclan de forma perfecta una pista entre otra.

9. Crítica social, la base de "The Dark Side of the Moon"

Como se mencionó anteriormente, Roger Waters fue quien asumió el desafío de las letras del "The Dark Side of the Moon". El músico quería que en el disco se tocaran temas más cotidianos como el estrés o la ambición por el dinero, algo que quedó reflejado en las canciones tanto a nivel de líricas como de sonidos.

10. Speak to me, el comienzo que involucra el espíritu del disco

Pese a que fue la última canción en incorporarse a "The Dark Side of the Moon", Speak to me es la introducción perfecta para resumir todo lo que viene en el LP. De hecho, siendo lo primero que se escucha, tiene una mezcla de sonidos de máquina de dinero y otros elementos que son utilizados en cada pieza. Nick Mason fue quien tuvo la idea de usarla al inicio y de que se separara de Breathe (In the Air), con la que se mezcla perfectamente.

11. Breathe (In the Air), una invitación a la paz

Una de las canciones más reconocidas de "The Dark Side of the Moon" es Breathe (In the Air), que se hace sentir en sus primeros acordes. El hit nace en 1969, cuando Roger Waters y Ron Gressin trabajaban en la banda sonora del documental "The Body". Con la idea de estrés siempre presente en el disco, la canción busca poner una pausa en la agitada vida de las personas para invitarlas a respira y entender el contexto. "Respira, respira en el aire. No tengas miedo de importarte. Vete, pero no me dejes. Mira a tu alrededor, elige tu propio terreno", reza en su letra.

12. On the Run, una locura de velocidad, miedo y sintetizadores

Inicialmente titulada como The Travel Sequence, es una de las canciones más electrónicas en toda la discografía de Pink Floyd. En un principio y cuando se tocó por primera vez, antes de ser publicado "The Dark Side of the Moon", no tenía nada de sintetizadores. Sin embargo, en los estudios se optó por tomar la aceleración y el miedo, inspirado en el temor a volar de Richard Wright, para darle un tono único.

En el relato se escuchan indicaciones de un aeropuerto, además de los efectos obtenidos del EMS Synthi AKS, donde lograron plasmar los sonidos que la caracterizan.

13. Time, la gran muestra de Pink Floyd en "The Dark Side of the Moon"

Tras la salida de Syd Barrett y con Roger Waters al mando, Pink Floyd pasó algunos años buscando su sonido y es en Time donde encuentran esa forma única que los marcó para siempre. La canción es la única que tiene a todos los miembros como compositores en "The Dark Side of the Moon", además de tener todo el estilo que los llevó a lo que fueron.

La canción está inspirada en la idea del tiempo del propio Waters y cuando con uno de los mejores solos de guitarra en la historia gracias a lo hecho por David Gilmour. Además, los sonidos de los relojes fueron grabados por Alan Parson en una tienda cercana al estudio Abbey Road para un proyecto personal, pero los cedió para así darle el toque perfecto.

14. Breathe (reprise), un recordatorio de tranquilidad en medio del caos

Si bien no es una canción por si sola, merece una mención aparte por lo evidente del cambio. Es durante la parte final de Time cuando los ritmos vuelven a lo que son en Breathe (In the Air), aunque con una letra totalmente distinta. "Muy lejos al otro lado del campo el tañido de la campana de hierro llama a los fieles a ponerse de rodillas para escuchar los hechizos mágicos en voz baja", cantan.

15. The Great Gig in the Sky y la icónica voz de Clare Torry

Luego del análisis del tiempo en la canción anterior, Pink Floyd sigue "The Dark Side of the Moon" con The Great Gig in the Sky, otra de las más populares del disco. Inicialmente se tituló "The Mortality Sequence", ya que está inspirada en el concepto de la muerte inminente, pero luego se cambió gracias al aporte vocal de Clare Torry.

Alan Parson la llevó para que realizara el registro vocal del tema, con la banda solo haciendo una petición: pensar en la muerte o algo horrible y cantarla. Así dio paso a una de las más recordadas secuencias al ritmo del teclado de Richard Wright. Una de las voces que aparece es del portero de Abbey Road, quien en medio del proceso creativo fue entrevistado y dijo "Y no tengo miedo de morir, cualquier momento esta bien, no me importa. ¿Por qué debería tener miedo de morir?, no hay razón para ello, tienes que irte en algún momento".

16. Money y el impacto de la ambición por el dinero

Otra de las canciones más populares de "The Dark Side of the Moon" es Money. Su arranque con las máquina de dinero son recordadas por generaciones y forman parte fundamental en la historia de Pink Floyd. El foco está puesto en una letra irónica y que cuestiona la forma en que el dinero ha dominado al ser humano, al punto de volverlo ambicioso sólo por querer tener cada vez más.

Roger Waters presentó a la banda la idea grabada en su casa y desde ahí se comenzó a trabajar en su estilo, el que se caracteriza por ser a distintos compases en comparación con el resto (7/4 y 4/4). Destacan las guitarras de David Gilmour y el saxo de Dick Parry, ex compañero del guitarrista en la banda Jokers Wild.

17. Us and Them, una balada poderosa que saca lo mejor de Pink Floyd

La canción tuvo su inicio cuando, a través del piano de Richard Wright, se intentó realizar la banda sonora de la película Zabrieskie Point. El directo del film, Michelangelo Antonioni se negó a utilizarla, pero esto permitió a la banda adaptarla para su propia versión en "The Dark Side of the Moon".

Es quizás la más relajada de todas las melodías del disco, pero con una letra más enfocada en las guerras, lo que le da un contraste notable para la época. Además es el hit más largo del disco, con un total de 7 minutos y 49 segundos.

18. Any Colour You Like, el repaso antes del cierre

Después de un carrusel de emociones, "The Dark Side of the Moon" llega a un momento clave con esta canción. Any Colour You Like debe su nombre a una conversación en el estadio en el que hablaban de autos, pero los que no tienen nada que ver con la canción.

En ella no hay letra, pero sí una mezcla total de los instrumentos utilizados hasta ese momento en el disco. De hecho, son los sintetizadores los que le dan el toque de principio a fin, además del solo de guitarra de David Gilmour que le da el estilo fiel de Pink Floyd al sonido.

19. Brain Damage, una dedicatoria a Syd Barrett

La penúltima canción de "The Dark Side of the Moon" es una especial para todo Pink Floyd. Siendo uno de los primeros hits del álbum, se dio a conocer antes de su publicación, pero el motivo de esto tiene que ver con lo que significaba.

Roger Waters la escribió pensando en Syd Barrett, ex miembro de la banda y que se fue luego de sufrir problemas de salud mental, llegando a un deterioro extremo por el abuso de drogas. "Si la nube estalla, truenos en tu oído. Gritas y nadie parece oír. Y si la banda en la que estás empieza a tocar diferentes melodías, te veré en el lado oscuro de la luna", dice su letra.

20. La aparición de The Beatles en Brain Damage

Una de las particularidades que tiene Brain Damage como canción es el ritmo. Para ello se utilizó el arpegio de la popular Dear Prudence de The Beatles, aunque gracias a la base que lleva la batería parece un sonido totalmente distinto.

Nunca hubo un reclamo de parte de la banda, pero esto porque se ha señalado que permitieron que se utilizara en Abbey Road, donde los de Liverpool la dejaron desde el años 1968.

21. Eclipse, el épico cierre de "The Dark Side of the Moon"

La última canción es la que estuvo a nada de ser el título del disco. Eclipse se una recopilación de varias de las frases que aparecen en el registro y que se caracteriza por un cierre que sacude por completo la experiencia.

"No hay lado oscuro en la Luna, en realidad toda la Luna es oscura", dicen tras escuchar todo el "The Dark Side of the Moon".

22. Paul McCartney pudo aparecer en "The Dark Side of the Moon"

Como se ha dicho más arriba, Pink Floyd realizó algunas entrevistas a trabajadores de Abbey Road para saber sus ideas sobre la vida y la muerte para encontrar inspiración. Algunas de esas frases se usaron en algunas canciones y hubo otras que no, como ocurrió con Paul McCartney.

El bajista de The Beatles se encontraba terminando las grabaciones de "Red Rose Speedway" junto a Wings, pero sus dichos no gustaron a la banda. "Era la única persona que creía que era necesario presentarse. Lo que era inútil, claro está. Era muy curioso que hiciera eso. Estaba tratando de ser gracioso y eso era precisamente lo que no queríamo", dijo Roger Waters al biógrafo de Pink Floyd, John Harris.

23. El superhéroe Silver Surfer casi es la portada de "The Dark Side of the Moon"

Otra de las historias que se ha conocido con el paso de los años tiene que ver con la portada del disco. Si bien el primas se transformó en un ícono, esto pudo no ser así. De hecho, en algún momento se pensó en utilizar a Silver Surfer, superhéroe de Marvel, como parte de.

La propuesta llegó desde la empresa Hipgnosis, encargada del diseño. "A todos nos gustan los comics de Marvel y Silver Surfer parecía otra imagen fantástica y singular. Nunca hubiéramos conseguido el permiso para utilizarla. Pero nos gustaba la imagen de un hombre plateado sobre una tabla de surf plateada, andando por el universo. Tenía propiedades místicas y míticas. ¡Muy cósmico!", explicó Aubrey Powell, parte del equipo, en una entrevista con John Harris.

24. "The Dark Side of the Moon" pasa a ser un registro histórico de la humanidad

En el año 2011 el Registro Nacional de Grabaciones de los Estados Unidos solicitó que el álbum fuera conservado por su importancia a lo largo de la historia. Para que entrara en dicha categoría debía ser una pieza con valor "cultural, histórico o estéticamente significativo", lo que cumple en cada una de sus versiones.

25. "The Endless River", la continuación de "The Dark Side of the Moon"

Si bien nunca se ha planteado de esa manera, para muchos los sonidos y la propuesta detrás de "The Endless River" pasa a ser la continuación de "The Dark Side of the Moon". Este disco, publicado en 2014, cuenta con pistas de la banda en los '90, en la era de "The Division Bell", pero que no vieron la luz.

De hecho, es principalmente un disco ambiental y con solo una canción con letra (Louder Than Words), bajo el liderato de David Gilmour. Este es, hasta ahora, el último disco de estudio de la banda.

26. Las ganancias ayudaron a un show de TV

El éxito que obtuvo Pink Floyd con "The Dark Side of the Moon" les permitió darse un lujo. En aquella época de grabaciones aprovechaban el tiempo libre para ver el show de los Monty Python’s Flying Circus, quienes tiempo más tarde se la jugaron con una película.

Pero las inversiones para el largometraje, titulado Monty Python and the Holy Grail, no fueron las esperadas. Ahí apareció la banda, que aportó con el 10% de los gastos para que se llevara a cabo sin problemas.

27. The Dark Side of the Moon alcanza el top 40 en Estados Unidos

En medio de la gran cantidad de bandas y con varios discos bajo el brazo, Pink Floyd nunca había metido una de sus canciones en lo más alto de los rankings de Estados Unidos. Sin embargo y gracias a hits como Money y Breathe (In The Air) llegaron al top 40 de la lista Billboard 200 sólo dos meses después de su estreno.

28. La influencia de Booker T & the MG's en Pink Floyd

Una de las bandas más icónicas de aquella época fueron Booker T & the MG's, quienes lograron inspirar a Pink Floyd en Money. De hecho el propio David Gilmour reconoció que "ser específico sobre cómo y en qué influyó es difícil, pero yo era un gran fan de Booker T. Tuve el álbum Green Onions cuando era adolescente. Y en mi banda anterior, nuestros referentes eran The Beatles y The Beach Boys. Tocamos ‘Green Onions’ en el escenario. Yo había tocado un poco de su música; era algo que pensé que podríamos incorporar a nuestro sonido sin que nadie supiera cuál era nuestro referente. Y para mí, funcionó. Ver cómo los estudiantes blancos y británicos de arquitectura adquirían un estilo funky fue un poco extraño".

29. "The Dark Side of the Moon" es uno de los discos más vendidos de la historia

Con cerca de 50 millones de copias en el mundo y contando, "The Dark Side of the Moon" se uno de los discos de rock más vendidos de la historia. Igualando a otro legendario LP como es "Back in Black" de AC/DC y superado por los 65 millones de copias de "Thriller" de Michael Jackson, se instala como uno de los registros más importantes de todos los tiempos.

30. Uno de cada cinco hogares en Inglaterra tiene "The Dark Side of the Moon"

Al haber sido todo un éxito a nivel mundial y representarlos por los distintos países, en Inglaterra y el Reino Unido la música de Pink Floyd ha tomado un rol fundamental. Tanto, que estudios señalan que uno de cada cinco hogares tiene el disco. Considerando que el último registro revela que son un total de 67.33 millones de personas, esto refleja la magnitud que ha tomado para la historia local.

31. 15 años en un ranking

Uno de los grandes reconocimientos que ha tenido "The Dark Side of the Moon" es la popularidad con la que se ha mantenido a lo largo de los años. De hecho, es el único disco que ha permanecido por 15 años (740 semanas, entre 1973 y 1988) en el ranking Billboard, consagrándose como una pieza vital para la música.

32. The Beatles no sólo aportó con acordes

Pink Floyd eligió los estudios Abbey Road para grabar "The Dark Side of the Moon", lo que permitió no sólo que se utilizara una parte de Dear Prudence como se explicó más arriba, sino que también llevó a que incluso se usaran sus cintas.

En el cierre de Eclipse, se puede escuchar una parte de Ticket to ride, hit de The Beatles que quedó en las cintas de "Help!" y en la que la banda decidió poner una de sus pistas.

33. "No hay lado oscuro en la Luna, en realidad toda la Luna es oscura"

Esta frase ha tenido una serie de interpretaciones a lo largo de los años, pero lo único cierto es que no pertenence a ninguno de los miembros de Pink Floyd. De hecho es del portero de Abbey Road, que en una de las entrevistas reflexionó al respecto y lanzó lo que hasta hoy es conocido como el cierre del disco.

34. El experimento de Isaac Newton que inspiró la portada

Si bien ya se ha hablado respecto a la elección del prisma para la portada de "The Dark Side of the Moon", esto no es sólo un diseño. Esto está inspirado en el experimento de Isaac Newton, quien demostró que con él que la luz blanca es una mezcla de varios colores y que la refracción depende del color.

Esta prueba se puede realizar incluso en casa con los elementos correspondientes y su resultado puede ser maravilloso para quienes desconocen el tema.

35. "The Dark Side of the Moon" y el Mago de Oz: ¿The Dark Side of the Rainbow?

Una de las leyendas más populares en torno al disco tiene que ver con la película estrenada en 1939 y dirigida por Judy Garland. Durante años se ha especulado en que, al ver el film y escuchar el disco al mismo tiempo, todo está en sincronía.

La banda nunca ha confirmado este rumor, pero las pruebas en redes sociales hechas por los fanáticos dejan resultados sorprendentes.

36. El paso de "The Dark Side of the Moon" por Chile

Algunos lo pudieron disfrutar y otros se quedaron con las ganas. Fue en el año 2007 cuando Roger Waters, ya en solitario, decidió hacer una gira mundial con el disco "The Dark Side of the Moon".

En nuestro país entregó un show potente, que dejó cautivados a todos y que quedó marcado por la aparición en pleno Estadio Nacional del prisma de la portada animado con luces.

37. El homenaje de Dream Theater a Pink Floyd

Homenajes a una obra maestra como "The Dark Side of the Moon" hay por montones, pero uno de los más recordados e importantes es el que realizó la banda Dream Theater. En el 2005 el grupo pagó por los derechos de las canciones y realizó un concierto en Londres repasando todo el disco.

38. Money permitió la explosión de Pink Floyd

Pese a que ya anteriormente hablados de su composición, la importancia que tuvo Money para Pink Floyd fue fundamental. El hit de "The Dark Side of the Moon" se estrenó como single y se ganó un rápido ascenso en los rankings, permitiéndoles así una fama mundial de la que gozan hasta hoy.

39. La generación marcada por "The Dark Side of the Moon"

El éxito que tuvo Pink Floyd gracias a su obra maestra permitió que jóvenes comenzaran su aventura musical o encontraran inspiración en sus sonidos. Desde David Bowie hasta Radiohead, pasando por otros más recientes como Muse, han hablado de su admiración por la banda y cómo esos acordes les permitieron ser lo que son hoy.

40. El concierto que volvió a reunir a Pink Floyd

En el año 2005 y para sorpresa de muchos, Pink Floyd reunió a todos sus integrantes en un recordado concierto en Londres. Fue en el Live 8 de aquel año cuando la banda volvió a compartir escenario, tocando dos hits de "The Dark Side of the Moon": Breathe (In The Air) y Money. Esta fue la última vez de todos los miembros (con vida) juntos y desde entonces cada uno ha hecho su carrera, mientras que otros han fallecido en el camino.

41. Las preguntas que quedaron sin respuesta en "The Dark Side of the Moon"

Como se dijo anteriormente, Pink Floyd realizó una serie de entrevistas a los trabajadores de Abbey Road durante la grabación del disco. Algunas de las respuestas pueden ser escuchadas a lo largo del registro, pero son sólo algunas.

El resto, en las que incluso está Paul McCartney, nunca han visto la luz y se desconocen las razones que las han mantenido bajo llaves. Si algún día se dan a conocer sigue siendo una incógnita, pero hasta ahora no son más que preguntas sin respuestas.

42. Un disco eterno

Las canciones de todo el "The Dark Side of the Moon" están conectadas entre sí durante su desarrollo, pero eso no es lo único. El final de Eclipse se mezcla perfectamente con Speak to Me, por lo que el disco puede estar en un loop infinito y no perder su forma.

43. ¿Fue Paul McCartney censurado por Pink Floyd?

Uno de los mitos que rodea a Paul McCartney y Pink Floyd tiene que ver con la censura. Como se explicó anteriormente, el Beatle aportó con respuestas que nunca se utilizaron para la grabación del disco, pero desde entonces se instaló el rumor de un bloqueo contra el bajista.

Sin embargo, esto está descartado, por lo menos por uno de los integrantes del grupo. David Gilmour comparte una cercana amistad con su colega e incluso han tocado en vivo, por lo que se despejan dudas de algún problema entre ambas partes. Eso sí, quien estaba a cargo de "The Dark Side of the Moon" era Roger Waters, quien ha evitado el tema cuando se le ha consultado.

44. La última gira de Pink Floyd para celebrar su joya

En el año 1994 y ya sin Roger Waters en sus filas, Pink Floyd decidió hacer una gira para celebrar los 20 años de "The Dark Side of the Moon". Esto quedó registrado en su disco en vivo "Pulse", donde tocan todo el LP.

45. El temor de la voz de The Great Gig in the Sky

Clare Torry fue quien aportó con las voces de uno de los temas más emotivos de todo el disco, pero ella nunca imaginó lo que ocurrió. De hecho, en una entrevista la cantante reveló el temor que sintió una vez terminó la grabación. "Tenía cosas que hacer y les dije que el único que podía era el domingo. Me dijeron que para ellos estaba bien y fui. Cuando llegué, ellos no tenían idea de lo que querían que haga y me pidieron improvisar. Yo entre al estudio y grabé unos cuantos “Baby, Baby”, que era lo que se solía hacer y ellos me dijeron que eso no era lo que buscaban".

"David Gilmour, podríamos decir que fue el único que me dio algunas direcciones y me dijo que improvise, que piense en la muerte y sentimientos horribles. Volví a entrar al estudio y les pedí que graben, porque siempre la primera pasada es la mejor, las demás suenan falsas y repetitivas. Grabé las voces que ustedes ya conocen y cuando salí no me dijeron nada, me agradecieron y me fui. Yo pensé que habían odiado lo que hice y que jamás vería la luz. Un día yendo hacia mi departamento veo el afiche que anunciaba que ya estaba en venta el nuevo disco de Pink Floyd y pensé: "Creo que ese es para el que me invitaron". Busqué mi nombre, pero no aparecía en los créditos. Lo compré y allí me enteré que sí habían usado mi grabación", señaló.

46. El rechazo de Pink Floyd a una portada con ellos

El icónico prisma que marca "The Dark Side of the Moon" no fue la primera idea y así ha quedado claro más arriba en este texto. No obstante, cabe destacar que Storm Thorgerson recibió un consejo clave de Richard Wright: no más fotos de la banda.

La idea era realizar algo más atrevido pero que no los tuviera a ellos como la imagen, lo que dio paso a las cuatro propuestas. Según dijo el propio Thorgerson en The Making of the Dark Side of the Moon, "el diseño de la funda se basa en tres ingredientes. Uno de ellos es el espectáculo de luz de la banda que yo quería representar, el segundo hace alusión a un texto sobre ambición y codicia y el tercero era que Rick (Richard Wright) quería una funda sencilla atrevida y llamativa. Cuando les presenté las cuatro propuestas, no pasó mucho tiempo para que se decidan por el Prisma. Fue inmediato. En realidad, ahora no me imagino el disco sin esa imagen".

47. El álbum perdido de Pink Floyd gracias a "The Dark Side of the Moon"

Uno de los últimos datos a considerar es lo ocurrido con Pink Floyd y la película Zabrieskie Point. El directo del film, Michelangelo Antonioni, pidió al grupo realizar la banda sonora, pero luego de escuchar temas como Us & Them, rechazó la idea y decidió quedarse sólo con algunas piezas.

El resto del material estuvo perdido por largo tiempo, pero fue recuperado y publicado en plataformas como YouTube, donde se puede apreciar el trabajo. El portazo del director a la canción del disco emblema de los ingleses ha generado que hoy esta pieza sea considerada de culto para los fanáticos.

48. El saxo de Money y Us & Them volvió a aparecer en Pink Floyd

Durante las grabaciones de "The Dark Side of the Moon", David Gilmour invitó a Dick Parry para que grabara los vientos de aquellas dos canciones del disco. Su aporte fue tan bien recibido, que se repitió el plato, aunque años más tarde.

Fue en Shine On You Crazy Diamond (Part V) cuando el saxofonista volvió a hacer de las suyas con la banda, dejando nuevamente un sonido único para otra de las piezas icónicas de Pink Floyd.

49. Sonido sin computadores

Una de las parte más importantes y por lo que queda al final es la forma en la que se grabó el disco. Al no ezistir computadores, el guardar los sonidos y efectos que acompañan todas las melodías fue un tremendo desafío para Pink Floyd, que tuvo a un equipo notable de Abbey Road detrás.

Gracias a esto se pueden apreciar los instrumentos en su máximo esplendor, además de los arreglos de Alan Parson que le dan ese toque único a cada una de sus canciones. Sin duda un trabajo de perfección y que da muestra de lo que era ser músico en aquella época.

50. Roger Waters reeditará "The Dark Side of the Moon"

Finalmente y para quienes quieran seguir en la fiebre del legendario disco de Pink Floyd, Roger Waters reveló que está trabajando en una reedición completa. Eso fue a través de un video en su canal de YouTube, donde aparece en un estudio al ritmo de Us & Them.

"No es un reemplazo del original ya que, obviamente, es irremplazable. Pero es una manera de que el hombre de setenta y nueve años mire hacia atrás a través de los cincuenta años intermedios a los ojos del joven de veintinueve años y diga, para citar un poema mío sobre mi padre: "Hicimos nuestro mejor esfuerzo, mantuvimos su confianza, nuestro padre habría estado orgulloso de nosotros". Y también es una forma de honrar una grabación de la que Nick, Rick, Dave y yo tenemos todo el derecho de estar muy orgullosos".