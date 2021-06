Mayte Rodríguez actualiza estado de su relación con Alexis Sánchez

Que terminó con su pololo. Que se le ha visto en Maitencillo. Que después apareció en Pichilemu. Mismo destino donde Alexis Sánchez registró un reciente video. Son múltiples las informaciones que andan rondando sobre Mayte Rodríguez, pero sólo ella tiene la capacidad para zanjar la verdad de las cosas y eso fue lo que hizo este fin de semana, cuando decidió actualizar el estado de su relación con el seleccionado nacional.

La hija de Carolina Arregui se mantenía en silencio y, por lo general, no se involucra en los temas que la mantienen en el foco de la atención. Pero un usuario, entre los más de 975 mil que la siguen en Instagram, logró que rompiera su pacto de silencio, al enviarle una interrogante que hizo reaccionar a la actriz.

"¿Qué le hiciste ahora a Alexis?", le preguntó @joaquinvg30.

Entonces, Rodríguez se encaminó a responderle: "Joaquín, como tú y varios más me preguntan, te respondo... No le he hecho nada".

"No sé de dónde aparecen estos dichos por periodistas de farándula", añadió. "Aclaro que existe cariño y buena onda, pero no hay relación hace un par de años. Saludos!".

Sánchez recientemente reportó una lesión que lo alejó, al menos, de la fase de grupos de la actual Copa América.

Mientras que en el programa Zona de Estrellas, la periodista Cecilia Gutiérrez afirmó hace unos días que "pelearon Mayte con su novio", el empresario Camilo Figueroa, fundador de locales en Maitencillo (5unset Lounge), Reñaca (5unset Beach) y una productora de fiestas electrónicas (5unset Events).

"¿Y por qué se pelearon?", continuó la periodista en el espacio televisivo. "Porque él le habría descubierto conversaciones en su teléfono con Alexis Sánchez".