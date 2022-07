Columna de opinión de Daniel Fuenzalida

Encontrar la brújula de las mañanas en Canal 13 parece ser más que una necesidad inmediata. Es que el rumbo de navegación de Tu Día, el franjeado mañanero del canal de Luksic, se perdió y hoy parece estar a la deriva sin posibilidad de encontrar el destino.

Casi un año ha pasado desde que el excanal del angelito promocionó la llegada de un programa informativo. La decisión era arriesgada, ya que significaba costos asociados como sepultar la marca “Bienvenidos” que -de una un otra manera- ya tenía un nicho ganado.

Pese a todo se arriesgaron. Contenido periodístico, análisis, debates, confrontación de ideas. Todo era atractivo. En la conducción, Ángeles Araya, Mirna Schindler, Francesco Gazella y Mauricio Jürgensen.

Cuatro periodistas asertivos, directos e inquisidores del poder. A poco andar comenzaron los ripios insalvables. La salida de Jürgensen fue, quizás, el golpe más duro que sufrió el espacio. Los reales motivos de su marginación quizás nunca los sabremos. Lo cierto es que el espacio perdió un puntal importante que -hasta el momento- no es reemplazado.

Sucedió en uno de los tantos móviles noticiosos. El entrevistado era el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. En medio de la respuesta del edil vino el misil: “Vamos a armar comandos, vamos a trabajar, claro que después del 6 de julio, no como el Rechazo que está en campaña con mucha plata, con la ayuda de ustedes, por supuesto, hace mucho tiempo”, aseveró.

Del estudio no hubo reacción. Mirna ni Ángeles pudieron salir al paso del duro gancho en el mentón que dio el jefe comunal. Tuvo que ser el reportero en terreno, un hombre con muchas horas menos de TV que sus compañeras del estudio, quien dijo “Nosotros como matinal no hemos ayudado en eso, por lo menos, alcalde”. Mal ahí, chiquillas.

Sin necesidad de entrar en el análisis fino de audiencias -dicho sea de paso durante la semana el programa navega entre el 0 y los 2 puntos-, la sugerencia para el canal parece obvia: retornar a la entretención. No se trata de echar el tiempo atrás y poner a Lucho Jara con Eli de Caso en pijamas; tampoco la ida es volver la época de Paulina Nin con sus perritos corriendo por el estudio.

Demos una vuelta de tuerca hacia quiénes echan de menos ver TV y recordar. ¿Qué mejor, entonces, que mostrar parte de lo que hace REC TV (señal de recuerdos de Canal 13) con material de archivo?

¿Por qué no compactar los mejores momentos de “De Tú a Tú”, “Lugares que hablan” y “Te paso a buscar” y mostrarlos a un público que no opta por el prime time?

Fórmulas pueden haber muchas. Combinar entretención e información es la tónica. Para lograr tal efecto, la conductora perfecta la tienen en la misma casa: Priscilla Vargas. Ella es la mujer ideal para una responsabilidad así.

Y ojo que no se trata de talento. Ciertamente, Ángeles, Mirna y Francesco son buenos en sus áreas, pero no han dado los resultados esperados en un horario que se necesita más que credibilidad.

La mañana representa un eje importante de recursos y hoy la atracción publicitaria se ve muy, pero muy, lejana.