"Me hicieron una chanchada muy fea": Mario Velasco desclasifica incómoda experiencia en Buenos días a todos

Mario Velasco se sinceró y confesó lo mal que lo pasó en su paso por el matinal de TVN, Buenos Días a Todos.

El panel de Zona de Estrellas analizaba la polémica que supuestamente se generó con la salida de Carla Zunino del programa, fue en ese momento que el animador desclasificó la incómoda experiencia que tuvo al ser parte del equipo en la estación estatal.

"En TVN pasan esas cosas", sostuvo Velasco. "Yo tengo una muy mala impresión de TVN, yo cuando trabajé en el matinal me hicieron una chanchada muy fea".

En su relato, Mario contó que "había salido de Mega y había instalado una productora, había trabajado un año en esa productora, estaba en un proceso de formación cuando llega el llamado para ser parte del Buenos Días a Todos".

"En ese momento lo conducía la Karen (Doggenweiler) con Javiera Contador, estaba la Andrea Aristegui, don Iván Torres, Gino (Costa) y (Cristian) Herren", dijo el animador, posicionando a los rostros que en ese momento formaban parte del programa.

"La cosa es que me llaman, me ofrecen el proyecto y yo les digo 'chuta, ¿sabes qué? a mi me pasó antes de entrar a Yingo lo mismo', estaba formando una productora, me metí a hacer Yingo, esa productora se llamaba Play y hacía con usted (se dirige a Vasco Moulian), el matinal de Canal 13", continuó.

Entonces, "cuando me ofrecen esto, yo digo la verdad de las cosas tendría que dejar de lado mi pega, entonces no te voy a pedir más plata de lo que me estás ofreciendo, no te voy a pedir nada, solo que me garantices, porque yo veía que estaban dando palos de ciego en el matinal, metiendo y sacando gente, un año a todo evento".

En el fondo, Velasco buscaba que le pagaran todo el año, independiente del rendimiento del programa y a pesar de ser despedido o en el caso de que suceda cualquier situación imprevista.

Mario Velasco junto a la periodista Cecilia Gutiérrez en el set de Zona de Estrellas.

"Eso fue lo que acordé con mi jefe en ese momento que era Cristián Torres que estaba cargo de ese matinal, me dice 'si, no tengo ningún problema'", se zanjó. Sin embargo, pasó el tiempo y el contrato no llegó.

Ahí fue que "entro al matinal, comienzo a trabajar y llevaba como un mes y todavía no firmaba el contrato, entonces hablo con mi jefe y le digo 'oye que raro, no he firmado el contrato'".

"Llevaba un mes al aire cuando de repente, en unos comerciales y esto te lo juro por mis hijos, entra un productor con una carpeta y me dice 'ya Mario, está listo tu contrato, firma'", añadió en su narración..

El problema: "Yo, ingenuamente no leí porque todas las condiciones estaban puestas (...) La cosa es que había hablado con mi jefe y uno confía en la palabra de las personas, más en un canal que es del estado, el canal de todos los chilenos. Entonces llega el contrato después de un mes, lo pesco y lo firmo".

"Pasan como 5 meses y me llama mi jefe y me dice 'Mario, lamentablemente vas a tener que salir de pantalla' y yo le digo 'está bien, entiendo, me van a seguir pagando, si quieres sigo haciendo tras pantalla, te ayudo a hacer las notas, producir, a lo que quieras".

"Y me dice 'no, porque acá en el artículo no se cuanto te tengo que avisar con una semana de anticipación tu salida'", expuso Velasco.

Por lo mismo, ante lo que ha ocurrido con Zunino, Mario lanzó que "efectivamente yo había firmado este contrato pero era una ordinariez y lo digo con todas sus letras. Era una bajeza, en algo que carece de toda moral y profesionalismo TVN me hizo esto con mi contrato, así que no me extraña que a Carla Zunino la hayan presentado como la animadora del matinal y luego al irse de vacaciones le hayan dicho que era otra persona quien ocupaba su puesto".

"Una muy mala experiencia y la verdad que lo pensaría 10 veces antes de volver a trabajar con las personas que me hicieron esa asquerosidad porque me lo reconocían en la cara, ordinarios", puntualizó.