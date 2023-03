Una gran sorpresa dio a conocer la actual sensación del rock, Måneskin. Se trata de una una nueva gira mundial llamada Rush! World Tour, la cual celebra el lanzamiento de su más reciente álbum “Rush” que incluye los grandes éxitos, 'Supermodel', 'The Loneliest' y el último lanzamiento 'Gossip' con Tom Morello. Si no sabías nada de esta gran noticia, no te preocupes, pues te contaremos todo a continuación.

¿Cuándo se presenta la banda Måneskin en Chile?

El grupo musical se presentará el día 27 de octubre de 2023, y se realizará en el Estadio Bicentenario La Florida, un recinto de mayor capacidad al que los recibió en septiembre del pasado año.

¿Cuándo comprar las entradas para Måneskin en Chile?

Los tickets en preventa estarán a la venta con un 20% de descuento exclusivo para clientes Entel o pagando con Tarjetas Scotia, desde las 11 de la mañana del día lunes 20 de marzo y estarán disponible por 48 horas.

La venta general comenzará el miércoles 22 a las 11.01 am.

Para acceder a la compra de entradas, debes dirigirte a la plataforma Ticket Master.

¿Cuáles son los precios de las entradas para Måneskin en Chile?

A continuación, damos a conocer los precios de entradas para Måneskin en Chile.

¿Qué sabe sobre su último álbum?

El proyecto fue producido principalmente por Max Martin y Fabrizio Ferraguzzo, aquel fue grabado en Los Ángeles, Italia y Tokio y presenta los singles 'Supermodel' lanzados anteriormente con su sonido californiano y ritmos infecciosos de rock moderno, la increíble 'Mammamia' y, más recientemente, 'The Loneliest', una oda a las baladas clásicas del rock de la vieja escuela con sus rugientes voces y electrizantes solos de guitarra.

La banda sigue construyendo su carrera con toda la energía que la caracteriza y sigue creando su estado triunfal en 2023, debido a que, fue nominada recientemente al premio Grammy como Mejor Nuevo Artista y Premio AMA a Canción de Rock Favorita.

¡No digas que no te avisamos!