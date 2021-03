María Elena Swett explica los motivos para enviar a su hijo a clases presenciales

La actriz de Mega, María Elena Swett habla sobre el regreso a clases y explica porque envió a su hijo al colegio.

"Tomé la decisión de que fuera presencial porque siento que a él, y a todos los niños, lo afectó mucho el distanciamiento social de otros niños. Además, creo que esto de poder ir presencial va a durar poco en general, entonces mientras se pueda voy a llevarlo", explicó la actriz.

"Ni siquiera lo conversé con él, se enteró recién que hay alumnos online. No quiero darle cabida a la duda. En el colegio existen las dos opciones: en línea y presencial, dividieron el curso en dos, entonces son grupos pequeñitos. La semana pasada a él le tocó online y esta será presencial". detalló Swett.

Sobre su decisión explicó que "Para los niños más grandes prestar atención al computador es algo que tienen más desarrollado, pero las clases online son súper difíciles para un niño chico, porque necesita más estímulos y ahí es primordial el apoyo de la mamá y de los profesores".

"No creo que mi hijo haya aprendido algo el año pasado. A mí lo único que me importaba era que pasara de curso porque no quería que recordara que el año de la pandemia tuvo que hacerlo de nuevo", enfatizó.