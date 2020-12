"Machos": Nicolás Poblete cuenta por qué rechazó realizar un personaje en la recordada teleserie de Canal 13

Canal 13 anunció hace poco que una de sus grandes teleseries volverá nuevamente a emitirse. Se trata de "Machos", que estará de nuevo en las pantallas en verano de 2021, reemplazando a "Brujas" en el horario de las 14:00 hrs.

En ese sentido, esta semana el reconocido actor nacional Nicolás Poblete contó que recibió una oferta para interpretar un papel en la teleserie de la ex señal católica, pero la rechazó.

En conversación el programa "FRANcamente" de Francisca García-Huidobro por redes sociales, el interprete indicó que "Me llamaron para hacer a Antonio Mercader, y era una posibilidad haberlo hecho, y yo dije que no, porque estaba en segundo año de la universidad recién (...) quería sentirme más preparado para enfrentar el mundo profesional".

Nicolás Poblete en "FRANcamente".

Consultado si se arrepintió de rechazar el personaje, que fue interpretado finalmente po por Pablo Díaz, Poblete afirmó que "no, olvídate cómo me webiaban algunos amigos, ‘¡¿cómo dijiste que no?!’".

"Pero yo creo que fue una buena decisión. Porque efectivamente si me hubiera pasado eso o hubiera estado ahí, que no pasó, probablemente habría llegado hasta segundo año de la carrera, habría hecho un año de universidad. No sé cómo hubiera sido mi carrera en adelante", sentenció.

Revisa la entrevista a continuación: