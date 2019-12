"Lost in the Woods": La canción de Weezer para "Frozen 2"

Mientras"Frozen 2" se transformó en el estreno animado de Disney más exitoso en Chile, siendo una historia que y la semana pasada se liberó la escena completa de "Into the Unknown", la banda Weezer presentó un clip oficial para la canción "Lost in the Woods", que figura en la banda sonora de la popular película.

El tema es interpretado por Kristoff en la historia, en un momento en el que se cuestiona su imposibilidad de transmitirle sus sentimientos a Anna y sumergiéndose en una hilarante escena de visuales ochenteras para acentuar sus sensaciones.

Algo similar es lo que hace el grupo estadounidense en el clip que puedes revisar a continuación: