"Into the Unknown": Disney libera la escena completa del nuevo himno de "Frozen"

"Frozen 2" convocó a más de 192.000 espectadores durante su primer fin de semana en la cartelera chilena, convirtiéndose en la película de Walt Disney Studios con mejor desempeño de taquilla en el país y siendo una entrega que expande de buena manera el universo propuesto en la orginal, como lo dijimos en el comentario de Red Gol.

Ahora, la compañía decidió liberar la escena completa que incorpora la nueva y más potente canción de la secuela para la película de 2013.

La sucesora de "Let it Go" se llama "Into the Unknown" y también está interpretada por Idina Menzel, en esta oportunidad con la colaboración de la artista sueca Aurora.

Revisa el clip: