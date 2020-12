Loreto Aravena analiza su año "lo que más me afectó este 2020 fue lo de Héctor Morales"

La actriz aprovechó a repasar su 2020 en conversación con The Clinic, donde hablo acerca de sus logros durante el año, y además se refirió a lo difícil que ha sido estar en el escrutinio público tras darse a conocer su relación y la discusión que tuvo con el también actor, Hector Morales.

sobre los rumores que apuntarían a que la actriz de Pacto de Sangre postularía constituyente, indicó que "soy parte de Comunes, un movimiento que está ligado al Frente Amplio. Pero eso de ser constituyente no es tan así. Hay gente que yo creo está más capacitada que yo para esa función. Pero claro que me interesa lo que está pasando en mi país"

Indicó además que escribió un libro "ya lo terminé. Es un libro coral, escrito por varias mujeres(...) Se llama S.O.S. Mamis, está basado en la obra que hicimos con Tamara Acosta, Jenny Cavallo, María Elena Swett y Paz Bascuñán. Son distintas miradas sobre la maternidad".

Luego al ser consultada por la pelea en los medios que tuvo con Héctor Morales, donde el actor la acusó de haber influido en su despedido, la ex Susy de Soltera Otra vez señaló que "mira… lo que más me afectó este 2020 fue lo de Héctor Morales".

También señala que su relación con Max Luksic causó que se abriera una puerta para que la gente comenzará a criticarla "uf. Me dicen “interesada” en las redes sociales. Que he estado con él por la plata. Que me ayuda. Y yo llegué al 13, el 2008, a hacer la teleserie Preciosas. Entonces ha sido muy heavy la misoginia. Sólo por ser mujer…" Luego añade que "conocí al hombre detrás del apellido. Pero, claro, no se me valida por mi trabajo. No, obvio que no. Pasé a ser La Mujer De"

Luego vuelve a referirse a la polémica con su colega "y sabes? por eso lo de Héctor fue asqueroso… su acusación no tuvo ni pies ni cabeza… Si yo hubiese tenido la capacidad de despedir a alguien, yo no me habría despedido".

Señaló además que nunca más tuvieron contacto: ¡Nunca me respondió el teléfono! No dio la cara… No sé… en esta carrera no podemos empezar a cagarnos al de al lado. Tenemos que construir".

Esto fue lo que dijo Morales en Twitter que encendió la polémica a comienzo de año