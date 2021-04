Marvel presenta nuevo trailer de la serie "Loki"

Uno de los villanos más populares del Universo Cinematográfico Marvel (MCU) está de vuelta y con su propia serie. "Loki" es otro más de los títulos televisivos que Marvel tiene en carpeta y ahora acaba de lanzar un nuevo trailer de la producción que estrenará próximamente en Disney+.

Esta vez el adelanto va más allá de mostrar que el Dios del Engaño (Tom Hiddleston) ha sido detenido por la Time Variency Authority (TVA), después robarse el Teseracto y escaparse en medio de la vuelta al pasado que se vio en "Avengers: Endgame", y entrega más detalles de la línea argumental que seguirá el título.

El hermanastro de Thor primero será responsabilizado por todas las cosas que ha dicho, para después seguir las directrices del agente de alto rango de la TVA Mobius M. Mobius (Owen Wilson), para corregir el descalabro espacio temporal que provocó con su escape.

Eso sí, los fanáticos tendrán que esperar al menos un mes y medio tras el fin de "The Falcon and The Winter Soldier", para ver la la nueva serie de Marvel "Loki", ya que ésta recién llegará el próximo 11 de junio al servicio de streaming de Disney. Por mientras, revisa su trailer.