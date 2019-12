"Llevo tres meses sin cantar y parece que mi garganta va a explotar": Luis Jara se entrega a sus emociones y explota en llanto en medio de "Mucho Gusto"

Luis Jara se entregó completamente a sus emociones este martes en medio de "Mucho Gusto", cuando el panel entró en una dinámica de terapia espiritual.

La actividad comandada por Joaquín Méndez, que incluía el uso de cuencos tibetanos, llevó a que el cantante en medio del estallido social expresara que "estoy muy dolido porque yo amo esta tierra y me siento muy orgulloso del lugar en que nací. Y siento que el dolor que yo tengo hoy día, que estoy botando, un dolor que yo quiero que pase y me siento muy orgulloso de llorar, me siento muy feliz. La emoción que tengo me hace muy bien".

"Estoy muy feliz de haber desbloqueado mi rabia, de haber desbloqueado mi pena, de haber tenido la valentía de decir stop, porque no es fácil. La vida nos está atrapando muy cruelmente. Estoy llorando por todas las personas que les ha costado salir, que probablemente en toda una vida no van a poder parar porque no lo pueden hacer. Y esa es una empatía que me hace feliz".

Pero su desahogo no concluyó ahí y fue más allá para confesar que "el otro día le dije a Pablete: yo nací para cantar y llevo tres meses sin cantar y parece que mi garganta va a explotar".

"Pero sé que esa prioridad no es la más importante, porque que hay gente que quiere gritar y me voy a comer esas ganas de cantar, porque yo quiero que la gente grite y siento que me he convertido en un ser mucho más empático y eso también me alegra. Una lágrima no tiene que ser necesariamente una expresión de pena".

Su última reflexión tuvo que ver justamente con su llanto en pantalla: "Son lágrimas que no puedo parar. Este último año, aprendí a llorar también. Y aprendí a llorar enserio, no quiero ser un personaje y lo decidí. Esto me tiene muy contento. Ha sido un proceso que no había dicho en público y este programa es mi casa".

El episodio que se vivió este martes llevó a que "Lucho Jara" fuera blanco de apoyos y bromas en redes sociales, convirtiéndose en uno de los temas más comentados de Twitter durante la mayor parte de la jornada.

Aquí un pasaje del emotivo momento que se vivió al aire:

Lucho Jara llorando: “No quiero ser un personaje” pic.twitter.com/eZrBEc9GLW — RodrigoSaavedra (@Ro_SaavedraM) December 3, 2019