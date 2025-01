La farándula y el mundo deportivo tienen fronteras comunes, terrenos compartidos y personajes que pululan en ambos mundos. Uno de ellos es Fernando Solabarrieta.

Conductor de televisión, relator deportivo y protagonista de algunos episodios de colección en “Farandulandia”. Precisamente, este domingo estuvo en Primer Plano para hablar de su comentado quiebre con Ivette Vergara.

Allí, se refirió a varios temas. Entre ellos, uno de los que llamó la atención fue el que se refiere a su relación de amistad con Luis Jara, la que claramente está quebrada.

Fernando Solabarrieta se refirió a su relación con Luis Jara

Todo comenzó a romperse, justamente, con el quiebre amoroso de Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara. El cantante invitó a la comunicadora a su programa Al Piano con Lucho de TV+ al poco tiempo de que se conociera su separación con el periodista deportivo.

Al parecer, por ese entonces, Fernando Solabarrieta se enteró por medio de aquella entrevista de su término con Ivette Vergara, por lo que aseguró que estaba “soltero desde que me enteré el miércoles”.

Por todo ello, en Primer Plano, Fernando Solabarrieta se refirió al quiebre de la amistad con el cantante. “Era alguien que alguna vez fue un amigo. Yo pensé que era un amigo pero no lo fue. Cuando alguien se aprovecha del dolor de unos amigos, es capaz de invitar a uno de esos amigos a hablar y ni siquiera te avisa que lo va a hacer… yo sentí que esa persona no es mi amigo. Punto, chao, me olvido de él, no me interesa hablarle”, aseguró.

“Yo, si un amigo estuviera viviendo el dolor de una separación, ni siquiera se me ocurriría invitarlo a un programa de televisión para lucrar con su dolor. Tampoco a la señora de ese amigo”, añadió.

“Un amigo no hace eso”, cerró el comunicador, en medio del programa de farándula de Chilevisión.