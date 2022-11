La Teletón está a pocas horas de culminar su versión 2022, en donde distintas personas se han subido al escenario del teatro Teletón para contar su historia y revelar cómo la institución los ha ayudado a mejorar su vida. Entre ellos, Jeremy Rojas, un cantante que emocionó al público con su testimonio y gran talento.

Conoce la historia de Jeremy Rojas

"Lo que más me encanta hacer es cantar y todo lo que tenga que ver con la música", comenzó señalando Jeremy.

El joven viene de una familia ligada a la música, de allí nació su gran pasión. El canto. "Siempre he pensado que el talento que dios te dio hay que entregarlo. Si no de alguna forma como que no sirve de nada tener algo si no se entrega".

Jeremy señala que la música ha sido como una rehabilitación para su corazón. "Es una forma de sacar emociones que uno no sabe qué decir con palabras. Te hace darte cuenta de la capacidad que tienes. La música cambia bastante la forma de ver la vida".

Sorpresa de Lucho Jara

El cantante le reveló a Jeremy que hace un año constituyó una fundación para apoyar a los nuevos talentos, por lo que lo invitó a grabar su primer disco junto con ellos.

El artista le reveló que ahora hay que empezar a pulir su talento, porque la voz ya la tiene. “Ahora deja de ser un hobby y comienza un camino profesional”, le expresó Jara.

Avanzar

Jeremy estuvo presente en el escenario del teatro Teletón en donde emocionó al público con la canción “Avanzar” una canción de su autoría que habla sobre la superación personal.

Revisa el registro a continuación.