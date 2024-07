Uno de los momentos más divertidos de la Copa América 2024, han sido las grandes imitaciones de Stefan Kramer, donde ahora nuevamente saca a la luz un nuevo video con Arturo Vidal.

Luego de pasar con programas en YouTube haciendo la réplica de Alexis Sánchez, del técnico Ricardo Gareca, Lionel Messi, ahora fue el King el invitado en una íntima conversación con Luis Jara.

El King abrió su corazón para contar su actualidad en Colo Colo, donde es la gran estrella del plantel en el estadio Monumental, y cómo está disfrutando su nueva temporada.

“Estoy bien, muye bien, pasando un gran momento jugando en la mejor liga de chile, mucho mejor que la italiana. El otro día jugamos con el mejor O’Higgins de la historia y tenemos la revancha con Santa Cruz. En Europa es más fácil, acá la pelota pega en el pasto y salta para cualquier lado y también tienes que pasarte hasta un perro”, comentó.

Vidal lejos de la Roja

Dentro de la imitación de Kramer, Arturo Vidal tocó su ausencia en la selección chilena en la Copa América, donde muchos hinchas lamentaron que no fuera parte de la delegación.

“Hasta el último momento no perdí la esperanza de que me llamaran. Hasta el último momento pensé que me iban a llamar, me acuerdo de que estaba con mi pareja y era el último día. Me dijo mira te están llamando, era un número extraño, pensé que era de Argentina, y era una deuda de la autopista central”, explicó.

“Fue doloroso no estar, duelo. No es jugar un partido, es no estar, Yo echo de menos la selección, es toda una vida, Conozco al utilero, la señora del aseo, manejo llaves, arreglo los regadíos, tengo portón el portón eléctrico”, lanzó entre bromas.

Luis Jara entrevistó al Vidal de Kramer. Foto: Youtube

Revisa la imitación de Kramer a Vidal:

