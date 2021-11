Lisandra Silva sorprendió este jueves a sus seguidores al resaltar que la popular cantante brasileña Anitta se habría inspirado en una de las coreografías que tiene junto a Raúl Peralta, para incorporar el baile a uno de sus recientes videoclips.

La pareja del Power Peralta publicó un video comparativo entre la canción Envolver de la brasileña y una colaboración entre Silva y Raúl que data de 2018, dando cuenta de la similitud en las coreografías.

Así comentó que "solo por diversión abrimos una votación! Crees que @anitta se inspiró en nuestro baile para su nuevo video clip ?!".

"Pon ������ si te parece que siii! y pon ������ si te parece que no!!!! Yo estoy on fire porque siento que se parece mucho!!!! ���� te amo @anitta Beijos", añadió la ex chica reality.

Y los emoticones de llamitas no tardaron en llegar. Revisa el clip a continuación:

Lisandra Silva: ¿De qué video sacó la coreografía Anitta?

Se trata de un clip que presentaron como #LISxPP en 2018, una colaboración de Lisandra Silva con Raul Peralta, cuyo video fue dirigido por el hermano de él, Gabriel Peralta.

En ese momento, Lisandra resaltó que "la vida es un baile y el baile es vida! Descubrí que no se trata de pasos sino de movimientos, de sentimientos y de Flow! Y que cuando te dejas llevar ya sea en el baile como en la vida las cosas fluyen mucho mejor!".