Con Twenty One Pilots: Así queda el line up definitivo de Lollapalooza Chile 2023

No queda nada para que Lollapalooza Chile inicie en el Parque Cerrillos de Santiago, en tres jornadas que pretenden tener un lleno total para ver a grandes artistas internacionales y nacionales el 17, 18 y 19 de marzo.

Claro que no todo fue fácil, sobre todo por la baja de última hora de Blink-182. Uno de los platos fuertes de Lolla, que también estarían en Argentina y Brasil; no estarán en el evento por problemas de salud y dieron paso a Twenty One Pilots en su reemplazo. Con esto, ya está el line up 2023 definitivo.

Line up del Lollapalooza Chile 2023

Viernes 17 de marzo:

BILLIE EILISH * LIL NAS X

Kali Uchis * Claptone * Mora * Gorgon City * Rise Against * Conan Gray * Dominic Fike * Tokischa * Polo & Pan * Pailita * Modest Mouse * Ryan Castro * Conociendo Rusia * Usted Señalemelo * Nora en Pure * Hot Milk * Rojuu * Dillom * Sofía Gabanna * Angelo Pierattini * Elsa y Elmar * Vicente Cifuentes * Chini.PNG * Friolento * Rootz Hi-Fi * El Cruce * Francisco El Hombre * Shirel * Loyaltty * Tom D. Rocka * Mi Perro Chocolo * Tikitiklip * El Barco Volador * Hola Flinko

Sábado 18 de marzo:

DRAKE * ROSALÍA

Armin Van Buuren * Tove Lo * Aurora * Alison Wonderland * Cigarettes After Sex * The Rose * Willow * Danny Ocean * John Summit * Young Cister * Cris MJ * Young Miko * Louta * 100 Gecs * Villano * Antillano * Suki Waterhouse * Ases Falsos * Benito Cerati * Staylok * Marilina Bertoldi * El Kuelgue * Melanie Ribbe * Madds * Yael Meyer * Masquemusica * Benjamín Walker * Clemente * Rootz Hi-Fi * Red Bull Batalla * Baus * Sinergia Kids * Nano Stern * Go, Go Gallo Pipe * School of Rock * Código Abierto

Domingo 19 de marzo:

TWENTY ONE PILOTS * TAME IMPALA

Jane´s Addiction * The 1975 * Jamie XX * Fred Again... * Wallows * Melanie Martínez * Sofi Tukker * Yungblud * Purpli Disco Machine * Lit Killah * Ysy A * Alex Andwandter * Alvaro Diaz * Panico * Nano Stern * Alain Johannes Trío * Ottto * Pablito Pesadilla * Plumas * Spiral Vortex * DT.Bilardo * King Savagge * Gufi * Rootz Hi-Fi * Alectrofobia * Malamen * Samsara * Mi Perro Chocolo * Tikitiklip * Caleuchistico * Rvyo * Lyra

¿Dónde comprar entradas y cuánto cuestan?

Mientras las preventas ya están agotadas, están disponibles todas las entradas con precio normal como los Pase Diario para viernes, sábado y domingo; Lolla Lounge y también los Pases Generales para los tres días.

Los precios van desde los 156 mil pesos hasta los 840 mil. En Puntoticket puedes ver los detalles y adquirir tus entradas.