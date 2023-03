Twenty One Pilots se sumó al último minuto al Lollapalooza Chile 2023, tras la cancelación de Blink-192 debido a la lesión de Travis Baker, sin embargo, la banda conformada por Tyler Joseph y Josh Dun entregó un increíble espectáculo para los miles de asistentes que estuvieron presentes en el gran evento musical.

En la última jornada y pasadas las 22.00, salieron sobre el escenario ubicado en el Parque Bicentenario de Cerrillos en presencia de la fanaticada que los esperaba desde temprano. Con los característicos pasamontañas y Tyler con las manos y el cuello pintado de negro, empezaron el espectáculo.

'Blurryface', que además es el nombre de su cuarto álbum de estudio, se basa en un personaje creado por el vocalista Tyler Joseph, que representa tanto sus inseguridades como las de otras personas. Utiliza tinta en blanco en el cuello y las manos para representar a este personaje, que es la personificación de lo que escribe, como se ve en el video musical 'Stressed Out'.

Con el single Guns for Hands la banda originaria de Ohio comenzó su show, seguido de Morph, Holding on to You y The Outside.

Además, presentó First Date, un cover de Blink 182, banda a la que reemplazaron como headliner en esta nueva edición del festival, generando los gritos y aplausos de los presentes.

Jesse Blum, el trompetista de Twenty One Pilots, se subió al escenario a tocar un solo de reconocidos temas de bandas chilenas, Loca de Chico Trujillo y Mira Niñita de Los Jaivas. Para emoción de los presentes, quienes a tan solo segundos de comenzar su interpretación, reconocieron las populares canciones.

Como ya es habitual en sus presentaciones, Tyler y Josh estuvieron muy cerca del público, subiéndose sobre la baranda de separación para mostrar sus tremendas cualidades vocales y artísticas. Durante la interpretación de Stress Out, el vocalista de la banda se subió a las alturas para interpretar al ritmo de su guitarra el sencillo del álbum 'Blurryface' estrenado el 2015.

Al ritmo de Tree y con grandes efectos visuales, culminaron su esperada presentación pasadas las 23.00 horas llevándose todos los aplausos de los presentes.