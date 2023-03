Este domingo finalizó una nueva edición del gran festival de música, Lollapalooza Chile 2023, la cual contó con las presentaciones de grandes artistas nacionales e internacionales en los escenarios ubicados en el Parque Bicentenario de Cerrillos.

A diferencia de las jornadas anteriores, el último día del festival hubo cambios en el horario de los shows, debido a un retraso en la llegada de los equipos de las bandas.

Melanie Martinez, Twenty One Pilots, Youngblud, The 1975, Tame Impala, Willows, Alex Anwandter y Spiral Vortex, fueron alguno de los artistas que sufrieron modificaciones en sus horarios, sin embargo, eso no cambió el flujo del público que repletó el recinto para poder disfrutar de sus artistas favoritos sin importar la hora.

Pasadas las 15.30 horas, Álex Anwandter, el reconocido cantautor nacional, presentó nuevas canciones que son parte de su nuevo disco, al igual que conocidos temas que son parte de su exitosa trayectoria.

The 1975 saltó al escenario entonando los grandes temas de la banda originaria de Reino Unido. Mientras que Jane's Addiction, también estuvo presente en el evento, en donde Perry Farrell, líder de la banda envió un mensaje en alusión al presidente Gabriel Boric. “Oí que tienen un nuevo presidente en Chile, que conecta con la gente“.

“Supe que salió a marchar con ustedes en las calles. Eso es bueno. Marchar con nosotros. Muy bien. Ahora nos tenemos que asegurar… pero me gusta. Es un muy buen momento para estar vivo en Chile“, agregó.

El cierre de la noche lo hizo Twenty One Pilots, quienes se sumaron a último minuto al Lollapalooza Chile 2023, tras la cancelación de Blink-192 debido a la lesión de Travis Baker. La banda hizo vibrar a los miles de asistentes con sus grandes éxitos como "Stressed Out", "Heathens", "Ride" y "Heavy Dirty Soul", entre otros.

Un festival para todos los gustos

Además de las presentaciones de los artistas, el evento contaba con otras iniciativas de concientización y espacios de entretenimiento para todos los gustos.

Lolla Love

La iniciativa contó con distintos stands, donde el amor se vive de todas las formas posibles. En el lugar se entrega información sobre temas reproductivos, violencia de género, sexualidad, etc. Ingresa aquí para conocer más detalles

Lolla Creative

Con una micro amarilla, que recordaba a los asistentes del Transantiago, se encontraba la iniciativa creativa al ingreso al festival, en donde artistas mostraron su arte en los rincones del transporte.

La moda también fue parte de Lollapalooza 2023

El joven diseñador chileno Sebastián Albornoz, mejor conocido como Sevali, que ha vestido a artistas tales como Gigi Hadid y Kylie Jenner, presentó durante los tres días del gran evento musical un desfile creado a partir del suprareciclaje, que consiste en el aprovechamiento de productos, materiales de desecho o residuos para fabricar nuevos materiales.

Es la primera vez que el diseñador se involucra creativamente en un proyecto en el país, decidiendo trabajar con Levi's Chile. “En lo personal selecciono proyectos que sean gratificantes para mí y que se acerquen a mi línea personal. Y en esta oportunidad pude realizar lo que más amo, que es el upcycling, como también ayudar con mis acciones al medioambiente”, comentó.