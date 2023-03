El gran festival de música Lollapalooza Chile 2023 vivió su jornada final este domingo 19 de marzo, con un line-up repleto de artistas nacionales e internacionales que se subieron a los distintos escenarios ubicados en el Parque Bicentenario de Cerrillos.

El primer día del gran festival musical contó con la presentación de Pailita, Lil Nas X, Mother Mother, Billie Eilish, Rise Against, Kali Uchis y Conan Gray, entre otros. Mientras que la segunda jornada que se desarrolló el sábado 18 de marzo, tuvo presente a Rosalía, Drake, Cris Mj. Young Cister, Tove Lo y Cigarretes after sex.

En la última jornada, se presentaron Melanie Martinez, Twenty One Pilots, Tame Impala, Youngblud, The 1975, Wallows, Tame Impala, Jane’s Addiction, Jamie Xx, Fred Again, Sofi Tukker, Purple Disco Machine, Lit Killah, Ysy A, Alex Anwandter, Panico, Plumas y Alectrofobia, entre otros.

Y como era de esperarse, grandes postales marcaron las distintas jornadas del festival musical más importante del mundo.

