El rapero estadounidense, Lil Nas X, lanzó hace algunas horas su álbum debut “Montero”. El artista calificó el disco como su hijo. “A punto de iniciar mi baby shower, tratando de no llorar. Dios mío”, publicó en sus redes sociales, junto con controversiales fotos y videos en donde se le ve “embarazado”.

Lil Nas X alcanzó notoriedad en 2019, con el primer remix de su canción “Old Town Road”, la cual contó con la colaboración del cantante de música country, Billy Ray Cyrus.

Desde ahí en adelante el artista alcanzó mayor popularidad y se le ha considerado como una celebridad polémica, sobre todo por parte del sector más conservador de Estados Unidos.

En junio de 2019, durante la celebración del Orgullo LGBT, Lil Nas X reconoció ser homosexual, generando diversas reacciones, algunas negativas, sobre todo por parte de la comunidad del hip hop. Pero eso no lo detuvo e incluso lo impulsó a dedicar gran parte de su carrera a la comunidad queer.

En marzo de este año lanzó “Montero (Call Me by Your Name)”, el primer sencillo de su recién estrenado álbum. El single está dedicado a su versión joven de 14 años. “Sé que prometimos nunca salir del closet públicamente, sé que prometimos nunca ser ‘ese’ tipo de persona gay, sé que prometimos morir con el secreto, pero esto abrirá las puertas para que muchas otras personas queer simplemente existan”, escribió a su yo del pasado.

El video clip de “Montero (Call Me by Your Name)” presenta a Lil Nas X como varios personajes en escenas inspiradas en la mitología y la Biblia.

Nuevo álbum con impactantes colaboraciones

El álbum debut de Lil Nas X promete ser uno de los más destacado de este 2021. “Montero” cuenta con impactantes colaboraciones, que van desde Elton John, hasta Miley Cyrus, Doja Cat y Megan Thee Stallion.

Con un total de 15 canciones, Lil Nas X se posiciona como uno de los artistas del momento. Pese a ser un cantante de rap, “Montero” viaja por distintos géneros, con las características propias del artista.

El segundo sencillo del álbum es “Thats what I want”, un single que ya cuenta con videoclip, considerado rupturista e inspirado en éxitos del séptimo arte.

Escucha el álbum a continuación: