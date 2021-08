¿Qué significa "nah he tweakin"? Conoce de dónde salió el comentario que no deja de aparecer en Instagram

Internet es un terreno vasto, que da para todo y que también alberga a un montón de personas muy distintas entre sí. Ahora bien, incluso dentro de esta inmensidad, hay momentos donde los internautas se unen en pos de cosas de valor y otras no tanto.

Ese es el caso de “nah he tweaking”, un comentario que se ha viralizado en Instagram durante las últimas horas. El meme, como casi todos, nació de la nada y la comunidad virtual lo expandió a través de muchos países, generando confusión y una alerta de spam.

Pero: ¿de dónde salió este comentario? Según cloutnews, el origen se remonta a la cuenta @rap, luego de un tuit del rapero “Lil Nas X” sobre Tony Hawk, ex skater profesional, quien lanzó su nueva línea de skate.

Desde @rap añadieron una pregunta en el pie de foto: “he speaking facts or nah” (¿Está hablando en serio o no?), a lo que los usuarios respondieron en masa: “nah he tweakin”. Esto, según el Urban Dictionary, significa decir algo sin sentido o bromear.

La viralización de este mensaje demostró que el slang es algo muy preciado por los usuarios para realizar memes. Incluso las páginas chilenas sufrieron el “ataque” de la jerga estadounidense.