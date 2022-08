Los seguidores de Legalmente Rubia han esperado durante mucho tiempo nuevas noticias sobre la tercera parte de la historia que tendrá de regreso a la abogada favorita de muchos: Elle Wood.

A pesar de que la realización de la película se anunció el 2018, confirmando también el regreso de la mayoría de las estrellas de la cinta como Reese Witherspoon, Jennifer Coolidge, Salma Blair y Luke Wilson, aún no se ha entregado nueva información sobre una posible fecha de inicio de grabaciones o eventual fecha de estreno.

Sin embargo, recientemente el actor Luke Wilson, quien interpretó a Emmet, el esposo de Elle (Whiterspoon), entregó nuevos detalles sobre la tercera parte de la querida comedia.

En conversación con Good Morning America, Wilson dijo: "Creo que sé tanto como todos ustedes, pero tuvimos una reunión por Zoom-call el verano pasado donde todo el elenco, Jennifer [Coolidge], Matthew [Davis], Selma [Blair], se reunieron y hablaron, así que fue genial verlos a todos".

"Reese es una persona tan inteligente que creo que probablemente solo esté esperando que el guión sea el correcto y que sea el momento adecuado. Será muy divertido hacer otra película".

¿Habrá una Legalmente Rubia 3?

La película original se estrenó el 2001 y contaba la historia de una nueva estudiante de derecho de Harvard que ingresó a la institución solamente para recuperar a su novio Warner, quien la dejó porque necesitaba estar con una mujer con apariencia más seria debido a que estaba camino a convertirse en un abogado.

Elle a pesar de oponerse a las tradiciones del campus logra sobresalir en la universidad contra todo pronóstico y se convierte en una gran abogada.

El año 2018 se anunció que la película tendrá una tercera parte la cual será escrita por la estrella de The Office y creadora de series como The Sex Life of College Girls y Never Have i Ever, Mindy Kaling.

Revisa el tráiler de la primera entrega a continuación.