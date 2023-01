Una nueva serie de Marvel Studios se estaría desarrollando para Disney+ y es que un spin-off de Dr Strange protagonizada por Wong y América Chavez basada en los cómics de Strange Academy podría pasar a formar parte del UCM.

Nuevo proyecto

Un rumor sobre una nueva serie de Marvel Studios surgió en Reddit y es que según un usuario el estudio estaría preparando una adaptación del cómic “Strange Academy” en el cual Dr Strange y otros magos ayudan a jóvenes magos a perfeccionar sus habilidades mágicas.

Esta serie adaptada no tendría a Dr Strange como protagonista sino a Wong y América Chavez, siendo principalmente Benedict Wong, el que interpreta al hechicero, el encargado de liderar la serie.

En esta nueva producción podríamos ver a nuevos usuarios de la magia perfeccionar sus habilidades algo similar a las clases que se ofrecen en el Kamar-Taj. Esto podría suceder ya que al final de Dr Strange in the Multiverse of Madness vimos a América recibiendo entrenamiento en las Artes Místicas por parte del mismo Wong, así que estar presente en Strange Academy significa continuar con la historia de superheroína en el UCM.

Esta serie, de ser cierto el rumor, podría traernos de vuelta a Billy Maximoff/Wiccan uno de los hijos de Wanda, quién en los cómics es el creador de los Young Avengers y que ya está presente en el UCM desde que se estrenó WandaVision y que también podría ser un candidato para formar parte de la Strange Academy.

Rumores

En los últimos tiempos se han dado a conocer hartos rumores de distintos insiders y moderadores de Reddit sobre producciones o nuevos personajes que se unirán al UCM, por el momento sin la confirmación por parte del estudio estos se mantienen como simples rumores.