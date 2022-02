La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reveló este martes todas las películas, actores y directores que fueron nominados a algunas de las 23 categorías de los premios Oscar.

Como era de esperarse, "Dune" y "El Poder del Perro" fueron las cintas con mayores nominaciones de este año, obtuviendo 10 y 12 respectivamente. No obstante, hubo algunas sorpresas como la nominación de "No Miren Arriba" a Mejor Película, y el desaire a "Spider-Man: No Way Home" y a "House of Gucci", que solo lograron una nominación.

Varias de estas producciones han tenido su debut en las salas de cines del país, sin embargo, otras se encuentran disponibles o se estrenarán muy pronto en diferentes plataformas de streaming.

La película nominada a un Oscar que tendrá su debut en Star+ y no sabías

Se trata de "The Eyes of Tammy Faye" (Los ojos de Tammy Faye en español), película protagonizada por Jessica Chastain, quien fue nominada a Mejor actriz, y Andrew Garfield, quien también fue seleccionado para Mejor actor pero por Tick, Tick... Boom!.

¿De qué se trata?

"Recorrido por el fulgurante ascenso y posterior descenso a los infiernos de la pareja de telepredicadores Tammy Faye y Jim Bakker en la década de los 70 y 80, desde sus humildes comienzos hasta la creación de todo un imperio en torno a The PTL Club", reza la sinopsis de la cinta.