Finalmente, este 8 de febrero Tracee Ellis Ross y Leslie Jordan anunciaron, de manera online, a los nominados a las diferentes categorías de los Premios Oscar 2022.

Como es de costumbre, las mayores expectativas estaban en quienes serían nombrados para Mejor Película, Mejor Actor y Mejor Actriz.

Para sopresa de muchos, en la categoría de Mejor Película no apareció Spider-Man: No Way Home, la última película de la trilogía protagonizada por Tom Holland, pese a su gran campaña y a ser una de las películas más exitosas del último tiempo. No obstante, otras importantes producciones del 2021 fueron elegidas.

Dune, Belfast, Coda, Drive my Car, Don't Look Up, Licorice Pizza, King Richard, El Poder del Perro, Nightmare Alley y West Side Story, son los títulos que disputarán el premio.

¿Quiénes fueron los nominados a Mejor Actor y Actriz en Premios Oscar?

En el caso de los nominados a Mejor Actor y Mejor Actriz, tal como se venían viendo desde hace algunos días, se creía que posiblemente los actores de Being the Ricardos, Tick Tick... Boom! y Spencer, serían algunos de los seleccionados. Conócelos a continuación.

Mejor Actriz

Jessica Chastain: The Eyes of Tammy Faye

Olivia Colman: The Lost Daughter

Penélope Cruz: Madres Paralelas

Nicole Kidman: Being the Ricardos

Kristen Stewart: Spencer

Mejor Actor

Javier Bardem: Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch: El Poder del Perro

Andrew Garfield: Tick, Tick... Boom!

Will Smith: King Richard

Denzel Washington: The Tragedy of Macbeth