La ex MasterChef Daniela Castro se refiere al lanzamiento de su segundo libro de cocina

La primera ganadora de la versión nacional del programa culinario MasterChef estuvo invitada al programa de la animadora del Festival de Viña llamado "Velvet al Desayuno" que se trasmite por Instagram, donde conversó acerca del lanzamiento de su segundo libro de cocina, 550 recetas y tips de 500 caracteres. Además estreno un sérum para el pelo, que estan disponibles en su sitio web.

Sobre el proceso de creación, autoedición del libro y las personas que la acompañan en el proceso Castro señaló que "Armamos un equipo de puras mujeres de nuevo. Para mi libro ya éramos puras mujeres y ahora para Ayni (su sérum para el pelo) puras mujeres también”

Añadió además que "con mujeres en la época universitaria me costaba más tener esa como actitud de hombre de ser productiva y entre medio webiar pero sin que nadie se sienta ofendido. Y he encontrado puras mujeres así y ha sido lo mejor del mundo. Desde el libro hasta Ayni, puras mujeres independientes, secas, súper directas, ‘esto no me parece’, ‘esto sí me parece’, pero cada una desde la posición que sabe".

Luego agregó que “Si bien es un producto mío, respeto y valoro 100% a cada persona que trabaja conmigo, porque supieron cómo leer lo que yo quería y eso es súper importante. Pasa mucho en las cosas creativas que el ego a veces es mayor y la gente quiere seguir imponiendo su propia idea”.