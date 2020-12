Javiera Acevedo espera a su primer hijo: "Siempre había querido ser madre, es el sueño de mi vida"

Este lunes la revista Velvet publicó su primera portada digital y quién la protagonizaba era nada más ni nada menos que una visiblemente embarazada Javiera Acevedo, quien actualmente tiene cinco meses de gestación.

La actriz en conversación con las Útimas Noticias confirmó que está esperando un niño y además habló acerca de lo feliz que se encuentra en esta nueva etapa de su vida: "Siempre había querido ser mamá, era el sueño de mi vida. Todos los que me conocen saben ese dato".

Sobre la identidad del padre del bebé la actriz señaló que prefiere mantenerlo en secreto por el momento, pero señaló que "fue un amor que comenzó en pandemia" luego agregó que "cuando se relajaron las medidas de confinamiento conocí al padre mi hijo por un amigo en común. Un día llegó a mi casa y la conexión fue inmediata".

Además la conocida actriz indicó que quiere proteger la privacidad de su pareja para evitar malos entendidos: "Quiero proteger a mi entorno porque sí estamos o no estamos, sí somos o no somos, todas esas cosas pueden ir cambiando en el camino. Es todo muy reciente":

Finalizó diciendo que: "Él es un super buen hombre y será un gran papá. Hablarlo igual me da pudor porque ahora debo pensar en mi guagua . Si estuviese hablando sólo de él o de mí no importaría, pero en esta pasada me quiero enfocar en mí y en mi guagua que hoy es mi gran amor".