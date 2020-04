Lisboa de "La Casa de Papel" envía sensible mensaje a Arica por el coronavirus

La actriz de "La Casa de Papel" Itziar Ituño confirmó que estaba contagiada con el coronavirus a mediados de marzo. En ese entonces, ya había advertido que "esto no es tontería, ser conscientes", un mensaje que ahora recalco para los chilenos residentes de la ciudad de Arica.

Consciente de lo que significa padecer la enfermedad, la interprete de la "inspectora Raquel Murillo/Lisboa" ya recuperada ahora se ha volcado a motivar la prevención para contener la enfermedad.

En uno de esos esfuerzos es que grabó un video a través del que le entregó un mensaje a los ciudadanos de Arica, en el que llamó a que "sigan su instinto, la lógica, el sentido común y se queden en casa".

La situación de Lisboa en "La Casa de Papel" cambió radicalmente al final de la cuarta temporada.

Ituño además resalta que "protejan a su gente, hay veces que con esto de la pandemia pensamos que la ola no va a llegar a nuestra orilla, pero llega. Lo digo por experiencia propia. Yo he pasado la enfermedad, no es nada bonito, nada agradable".

"No es una gripe leve, a cada persona le agarra de manera diferente. Puede ser muy peligrosa y hasta mortal. A mí me tocado perder a gente muy cercana. Aquí en Europa lo estamos pasando muy mal", remató.

Este es el video que envió la actriz española:

Buenos días, comenzamos la semana con otro saludo internacional, la actriz española Itziar Ituño, conocida como Raquel Murillo por su rol en La Casa de Papel, envía un mensaje a todos los ariqueños ���� pic.twitter.com/Kmc7uP0SA6 — Dirección de Cultura Municipalidad de Arica (@culturaima) April 13, 2020