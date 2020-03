"Esto no es tontería, ser conscientes": Actriz de "La Casa de Papel" también se contagia con el coronavirus

La actriz Itziar Ituño, reconocida por interpretar a "Raquel Murillo/Lisboa" en la popular serie "La Casa de Papel", reveló a sus seguidores en Instagram que contrajo el COVID-19.

En un extenso mensaje, Ituño explicó que "es oficial, desde el viernes por la tarde tengo los síntomas (fiebre y tos seca) y hoy nos ha llegado la confirmación del test epidemiológico. És coronavirus".

"Mi caso es leve y estoy bien pero es muy muy contagioso y superpeligroso para la gente que está más debil. Ésto no es tontería, ser conscientes, no lo tomeis a la ligera, hay muertos, muchas vidas en juego y aún no sabemos hasta donde va a llegar ésto por lo que ha llegado la hora de ponerse la vacuna de la responsabilidad por el bien común".

"Es tiempo de solidad y generosidad! De quedarse en casa y proteger a los demás. Ahora me tocan 15 dias en cuarentena y después ya se verá✊❤! Cuidaros mucho��������", añadió.