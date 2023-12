Este viernes 29 de diciembre llegó a la plataforma de Netflix la serie que tantos esperaban: Berlín, protagonizada por Pedro Alonso, cuyo personaje titula la serie. La nueva producción retrata la vida del personaje dos años antes de los acontecimientos de La Casa de Papel, en donde con su equipo preparan “un golpe en la casa de subastas más grande de París”.

La banda es integrada por un nuevo grupo de hábiles personajes que harán posible que puedan llevarse sin complicaciones el anhelado botín.

Dentro del audaz grupo se encuentra Michelle Jenner, quien interpreta a Keila, una eminencia en ingeniería electrónica, que además lucha contra la timidez; Tristán Ulloa, es Damián, un respetado profesor universitario, quien además es confidente de Berlín y Joel Sánchez, quien da vida a Bruce, la fuerza bruta del equipo.

Berlín: La esperada nueva serie de Netflix

En conversación con RedCarpet de Redgol, los protagonistas entregaron detalles sobre sus personajes y sobre cómo fue sumarse al universo de La Casa de Papel.

Acerca de cómo fue sumarse a una saga que tiene un fandom tan grande a nivel mundial, Michelle Jenner señaló: “Yo creo que ha sido un lujo. Está claro que sabemos que partimos de una buena base, pero claro, nosotros teníamos que centrarnos en que somos una historia diferente”.

“Evidentemente, está el personaje de Berlín, pero es un Berlín del pasado, no es tan oscuro como ya lo fue en La casa de papel. Y creemos que esta serie es quizá más luminosa, tiene más comedia, entonces tiene como algunas cosas distintas”, añadió.

“Pero la verdad es que yo creo que es un lujo poder trabajar con un equipo tan, tan grande, porque realmente todo el equipo, todos los departamentos son lo mejor de lo mejor”, agregó.

Keila: La cerebrito del equipo

Acerca de Keila, Michelle señaló que es un personaje que es muy tímida en el mundo real, pero muy audaz en la red. “Ella es el cerebrito y tiene su zona de confort, que es el mundo virtual, el mundo cibernético, la ciberseguridad, todo eso. Pero luego en las relaciones personales y en el mundo real no se desenvuelve tan bien, tiene una timidez patológica y le cuesta mucho”.

“Entonces, se va a ver envuelta en unas situaciones que sacan también la parte más cómica de este personaje y que a veces incluso el espectador creo que se siente más identificado con ella, porque a la que más grande parece que le va a veces todo. Pero aun así termina defendiéndose y termina haciendo lo que tiene que hacer”, agregó.

Damián: La voz de la cordura en la banda

Por su parte, Tristan Ulloa se refirió al rol que tiene Damián dentro de la ficción, en donde es la voz de la razón para Berlín, de quien es muy cercano. “Es la parte racional, es la parte más pragmática de Berlín, es el que se encarga de levantar las locuras que se le ocurren”.

Acerca de cómo será el rol de Damián en la banda y cómo oculta su secreto, en donde es un respetado académico, por un lado, y por otro, está planeando un atraco, el actor comentó: “Yo no creo que sea un personaje oscuro, sencillamente está en un momento en su vida en que se le empieza a ver un lado menos luminoso, por el momento que está atravesando”.

“Pero creo que es un personaje en general bastante vitalista y sufre un proceso de aprendizaje a lo largo de la serie, de cómo enfocar la vida y cómo enfocar el amor y sus relaciones”.

“Al igual que Kayla, es un personaje que se siente en su salsa, en su zona de confort, trabajando, pero le cuesta gestionar las relaciones personales y tiene un bloqueo, yo creo que tiene un bloqueo que busca en algún momento liberar.

Bruce por su otra parte, es a simple vista un personaje superficial, sin embargo, tiene distintas capas que revelan mucho más sobre su vida y sus motivaciones para comportarse de la forma en que lo hace.

Bruce: Es músculo de la banda

Acerca del camino de su personaje durante la serie, Joel Sánchez señaló: “Parece superficial por el físico que tiene, la perilla de malote, pero realmente es una persona tierna, con bondad, que le gusta ayudar, que cuando mete la pata, mete la pata, pero lo hace siempre de buena fe”.

“Y entonces, yo creo que conforme va pasando la temporada hacia los capítulos, yo he ido como en plan quitando las capitas de Bruce. Y en ese sentido, yo creo que esa ha sido la evolución de Bruce, en parte como el típico superficial de ‘a mí no me importa nada, nada me molesta’. Luego va un poquito interiorizando e interiorizando sobre sí mismo, en ese sentido”.

Sobre que es lo que le llama más la atención de su personaje, el actor señala: “A mí me llamó mucho, sobre todo el hecho de que él no tiene pelos en la lengua, o sea, que habla de temas, de muchos temas, como si con tanta inocencia, como si habla como de un partido de fútbol. Y hay temas con donde te deberían de tratarse con más respeto y él es como ‘Ay, que te ha molestado, pues perdona, tal’. Entonces, eso también me llama mucho la atención”.

Revisa el tráiler de Berlín a continuación