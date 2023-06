El mundo de La Casa de Papel no termina para nada y tras el final, por ahora, de sus temporadas, el mundo de esta ficción avanzó otro paso. Berlín, el spin-off centrado en el personaje de Pedro Alonso presentó su primer tráiler oficial.

Alojado en el pasado del personaje antes de conocer a quienes compusieron la producción original; el tráiler presentó al español en un pasado atraco con nuevos compañeros. Por si fuera poco, Netflix en el evento TUDUM también confirmó cuándo se estrena.

¿Cuándo se estrena Berlín?

La serie Berlín tiene fecha de estreno para diciembre de este 2023, aunque aún no se conoce la fecha exacta. Esta producción llegará en exclusiva a Netflix.

Revisa el tráiler de Berlín:

Aunque no hay muchos detalles en este avance, se puede ver de inmediato que Berlín estará implicado en un nuevo (o antiguo, mejor dicho) robo con otros personajes que se nos presentarán en este spin-off.

¡Atención! A continuación hay spoilers de La Casa de Papel. Si no la has visto y no quieres enterarte, no sigas leyendo.

Como recordarás, el personaje de Berlín está muerto en la ficción de La Casa de Papel, aunque en las últimas temporadas volvió en modo “recuerdo”, con imágenes del pasado del Profesor. Por lo mismo, este spin-off es una precuela de lo que fue la exitosa serie de Netflix.