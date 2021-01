Revelan primera imagen de Kristen Stewart como la Princesa Diana para la película de Pablo Larraín

La actriz Kristen Stewart ya se encuentra trabajando con el director chileno Pablo Larraín, en lo que será la película inspirada por un momento crítico en la vida de la Princesa Diana de Gales.

El inicio de la producción de "Spencer" se marcó con la publicación de la primera imagen de Stewart convertida en Lady Di, que fue compartida por la firma distribuidora Neon en su cuenta de redes sociales. Se trata de una captura que apela a la nostalgia tando de los seguidores de la realeza británica, como también a quienes admiraban el vestuario de la ex esposa del Príncipe Charles.

Recientemente, se confirmó que la película también contará con las actuaciones de Timothy Spall ("Mr. Turner"), Sally Hawkins ("The Shape of Water") y Sean Harris ("Mission: Impossible - Fallout").

De acuerdo a lo que se sabe hasta ahora, la entrega pondrá su foco en ese fin de semana en los años noventa cuando Diana se dio cuenta de que su matrimonio con el príncipe Charles no estaba funcionando y que debía salirse del camino que el Palacio de Buckingham había trazado para ella.

Con esto la acción tendrá lugar a través de tres días en la vida de Diana, en una de las últimas vacaciones de Navidad que vivió en la Casa de Windsor de Sandringham, en Norfolk, Inglaterra.

"'Spencer' es una exploración dentro del imaginario emocional sobre quien era Diana en un momento crucial en su vida", comentó previamente Stewart sobre la película.

Y añadió que "es una reivindicación física de la suma de sus partes, que parte con su apellido de nacimiento: Spencer. Es su desperado esfuerzo para volver a ser ella misma, al mismo tiempo que lucha por aferrarse a lo que esa nominación significa para ella".

“Spencer” aún no tiene proyectada una fecha para su estreno.

Kristen Stewart is Diana, Princess of Wales, in Pablo Larraín’s SPENCER. pic.twitter.com/ldpNLOGhOt