Kristen Stewart ha logrado desmarcarse del peso de protagonizar una saga tan popular como Crepúsculo, para posicionarse como una de las mejores actrices de la actualidad en Hollywood. Y ahora su carrera alcanza un nuevo hito al ser confirmada como la presidenta del jurado del próximo Festival de Cine de Berlín, Berlinale 2023.

"Estamos entusiasmados por que Kristen Stewart asuma esta distinguida tarea. Es una de las actrices con más talento y polifacética de su generación", indicaron desde la organización de la Berlinale en un comunicado presentado en las últimas horas.

La actriz estadounidense presidirá el jurado internacional del evento que se celebrará entre el 16 y el 26 de febrero.

Kristen Stewart encabeza jurado de la Berlinale 2023 | ¿Por qué?

Los codirectores del evento, Mariette Rissenbeek y Carlo Chatrian además indicaron que "joven, brillante y con una impresionante carrera, Kristen Stewart es el puente perfecto entre Estados Unidos y Europa".

Stewart participó propuesta primera vez en la Berlinale en 2010, con la producción independiente Welcome to the Rileys, dirigida por Jake Scott.

Ese mismo año la actriz recibió el premio Orange Rising Star como mejor nueva intérprete en los premios británicos BAFTA.