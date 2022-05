David Cronenberg da un paso más allá al mostrar lo que será su nueva película Crimes of the Future (Crímenes del Futuro), una particular historia de ciencia ficción en el tono más desquiciado y característico del director canadiense en torno al body horror, con Viggo Mortensen, Lea Seydoux y Kristen Stewart en los roles principales.

Ambientada en un futuro cercano en el que los humanos se someten a una serie de transformaciones y mutaciones para adaptarse a nuevo ambiente sintético del mundo.

En ese universo, el artista Saul Tenser (Mortensen) junto a su compañera Caprice (Seydoux) exponen públicamente la metamorfosis de sus órganos a través de actuaciones calificadas como de vanguardia.

Esto mientras Timlin (Stewart), una investigadora del Registro Nacional de Órganos, les sigue obsesivamente sus movimientos; al mismo tiempo que un misterioso colectivo que opera tras bambalinas quiere aprovechar la notoriedad de Tenser para resaltar la próxima fase de la evolución humana.

Crímenes del Futuro tiene proyectado su estreno para el 3 de junio próximo en Estados Unidos.