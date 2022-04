Kristen Stewart, Lea Seydoux y Viggo Mortensen se ponen al servicio de David Cronenberg en el rarísimo trailer de Crimes of the Future

Si se habla de body horror, allí el director David Cronenberg no falla. Es el subgénero que lo hizo famoso con joyas del calibre de Videodrome, The Fly o The Brood. Ahora el canadiense vuelve a entrar en comunión con sus antiguos ritos para presentar su más reciente película Crimes of the Future.

La entrega presentó su trailer este jueves y pone al reconocido cineasta a trabajar con la alabada Kristen Stewart, la más reciente e importante de las chicas Bond Lea Seydoux y además lo recolecta con Viggo Mortensen, con quien hizo Una Historia Violenta y Promesas del Este.

La historia de Crímenes del Futuro está ambientada en un futuro cercano en el que los humanos se someten a una serie de transformaciones y mutaciones para adaptarse a nuevo ambiente sintético del mundo.

En ese contexto, el artista Saul Tenser (Mortensen) junto a su compañera Caprice (Seydoux) exponen públicamente la metamorfosis de sus órganos a través de actuaciones calificadas como de vanguardia.

Esto mientras Timlin (Stewart), una investigadora del Registro Nacional de Órganos, les sigue obsesivamente sus movimientos; al mismo tiempo que un misterioso colectivo que opera tras bambalinas quiere aprovechar la notoriedad de Tenser para resaltar la próxima fase de la evolución humana.

Crimes of the Future tiene proyectado su estreno para junio próximo.