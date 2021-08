Kimetsu no Yaiba | ¿Dónde ver la película “Demon Slayer: Mugen Train” y cuándo se estrena la segunda temporada de la serie?

Los fanáticos de Kimetsu no Yaiba han tenido mucho contenido para disfrutar últimamente. La serie de manga, escrita e ilustrada por Koyoharu Gotōge, que sigue la historia de Tanjirō Kamado -un joven que busca vengar el asesinato de su familia y una cura para la maldición de su hermana- ha gozado de tanto éxito, que de ella han derivado otras exitosas obras.

Sin ir más lejos, ayer salió el tráiler de “Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles”, un juego de lucha en 3D desarrollado que estará disponible para Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X / S en octubre de 2021.

Puedes ver el adelanto a continuación:

A eso se suma el éxito de la primera temporada del anime y el estreno en 2020 de la película "Demon Slayer: Mugen Train”. La cinta sirve de puente entre la primera entrega de Kimetsu no Yaiba y la segunda temporada de la serie. Los creadores dejaron muy claro que ver el film es imprescindible para entender la temporada pronta a estrenarse.



¿Dónde ver la película Demon Slayer: Mugen Train?

“Demon Slayer: Mugen Train” estará disponible para ver en pantalla grande en Cinemark a partir del próximo lunes 30 de agosto. Las funciones estarán disponibles hasta el 1 de septiembre. La preventa de entradas comenzó el 23 de agosto de forma exclusiva en www.cinemark.cl.

Si lo que quieres es disfrutar de la cinta de forma online, también hay opciones. “Demon Slayer: Muge Train” está disponible para ver online en Funimation. Además, en el mismo sitio web se puede disfrutar de la primera temporada de la serie.

Adicionalmente, se podrá ver la cinta en streaming, porque Amazon Prime Video estrenará la película el lunes 13 de septiembre.

Mira el tráiler de la película a continuación.



¿Cuándo se estrena la temporada 2 de Kimetsu no Yaiba?

No se conoce la fecha exacta de estreno de la segunda temporada de Kimetsu no Yaiba, pero ya se confirmó que es este 2021, así que no debería ocurrir dentro de mucho tiempo.

Si quieres estar al tanto de información relevante de la nueva temporada, es clave que estés pendiente a la remisión de la película Demon Slayer: Muge Train” en la televisión de Japón el 24 de septiembre, puesto que al final de la cinta se revelará información importante sobre la nueva entrega del animé, la cual podría estar relacionada con su fecha de estreno e incluso otros detalles.

Mira el tráiler de la segunda temporada a continuación: