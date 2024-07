Este domingo 30 de junio llegó a su fin la cuarta temporada de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba titulada “To the Hashira Training”, en donde el arduo entrenamiento de Tanjuro llegó a su fin para enfrentar una gran y decisiva batalla.

Por lo mismo, muchos seguidores de la ficción se preguntan si habrá una nueva temporada y justamente ayer, en honor al cierre del arco, Crunchyroll reveló que pasará con en el futuro con saga.

¿Habrá una quinta temporada de Demon Slayer?

El servicio de entretenimiento reveló la adquisición de la nueva saga titulada “Castillo Infinito”, que en lugar de una quinta temporada, el arco llegará a los cines mundiales como una trilogía.

Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment distribuirán las tres películas a nivel mundial, con la excepción de algunos territorios asiáticos, incluyendo Japón. Asimismo, las fechas de lanzamiento aún no han sido anunciadas.

Este evento cinematográfico, dividido en tres partes, representa el arco final y la culminación de la popular y galardonada serie de anime shonen.

“Demon Slayer ha sido una franquicia fenomenal, y en Crunchyroll estamos encantados de haber sido parte de ella desde el principio”, declaró Rahul Purini, Presidente de Crunchyroll.

“Está encantado de poder llevar esta trilogía de películas a los fans, en la pantalla grande, y promete ser uno de los eventos culturales pop verdaderamente épicos y consecuentes de nuestro tiempo cuando llegue a los cines”, puntualizó.

¿Cuál es la trama de Demon Slayer: Castillo Infinito?

La trilogía Demon Slayer adapta el arco de Infinity Castle de la serie original, donde el Cuerpo de Exterminio de Demonios y los Hashira, los espadachines más poderosos, son arrastrados al reino de Muzan Kibutsuji, el Rey Demonio.

En este intrincado y laberíntico castillo, una serie de intensas batallas tienen lugar. “Con una voluntad unida que perdurará para siempre… entra en la batalla en el castillo del infinito”, señala el avance.

El Castillo del Infinito es un dimensión alternativa compuesto por interminables habitaciones de madera, pasillos y corredores móviles.

Este lugar posee una dirección de gravedad distorsionada que permite a los demonios moverse con facilidad.

Además de moverse en direcciones físicamente imposibles, lo que provocará distintos problemas y más dificultades para enfrentarlos.

Revisa el avance a continuación