¿Cuándo sale el tercer capítulo de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 4 y cuántos quedan?

El pasado 12 de mayo llegó finalmente el estreno de la cuarta temporada de Kimetsu no Yaiba. Con un emocionante primer capítulo que algunos pudieron ver en febrero, es que llegó el segundo capítulo.

Hay que recordar que el anime dio el puntapié inicial al nuevo arco en febrero de este 2024 con el estreno en cines de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – To the Hashira Training, el que le dio fin al arco de Swordsmith Village para comenzar con todo el de Hashira Training.

Este 19 de mayo se estrenó el segundo capítulo y ya se encuentra disponible en las plataformas de streaming de anime como Crunchyroll y tras un emotivo estreno que enseñó la importancia de no estar solos en nuestros peores momentos es que algunos ya quieren ver el tercer episodio.

¿Cuándo sale el tercer capítulo de Demon Slayer 4?

Aún no hay fecha de estreno confirmada para el tercer capítulo de la cuarta temporada de Demon Slayer, pero se espera que este se estrene una vez más el día domingo igual que los dos primeros.

Y es que no se ha revelado la fecha de estreno de los demás episodios de la serie, por tanto, se cree que estos se estrenaran los días domingos a excepción de que ocurra algún inconveniente.

De igual forma, se espera que se confirme esta información dentro de la semana para que así Crunchyroll también revele a sus suscriptores de la fecha y hora de estreno del mismo en la plataforma.

¿Cuántos capítulos quedan por estrenarse?

La cuarta temporada de Demon Slayer solo tendrá un total de 8 capítulos, siendo la más corta hasta el momento. Y es que hay que recordar que la primera temporada tuvo un total de 26, la segunda 18 y la tercera un total de 11.

Se cree que esta nueva temporada es así de corta debido a que el Arco del Hashira Training en el manga solo consta de un total de 9 capítulos, lo que provoca que el anime también sea más corto.