¿Cuándo y a qué hora se estrena? Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 4 llega a la pantalla

La tan esperada nueva temporada de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – To the Hashira Training, que debutó en Japón en febrero pasado, finalmente estará disponible en Latinoamérica en las próximas horas.

Esta producción se inspira en los arcos “Swordsmith Village” y “Hashira Training” del manga del mismo nombre, que se publicó entre 2016 y 2020. Dada la gran popularidad de la serie, muchos fans se preguntan en qué servicio de streaming y a qué hora podrán disfrutarla.

¿A qué hora se estrena en Chile la nueva temporada?

La serie hará su debut en pantalla con su primer episodio el próximo domingo 12 de mayo a las 11:45 a.m. (Hora del Pacífico) en la plataforma de Crunchyroll.

Revisa el horario por país a continuación

México: 12:45 pm.

Nicaragua: 12:45 pm.

Costa Rica: 12:45 pm

El Salvador: 12:45 pm

Colombia: 13:45 pm.

Perú: 13:45 pm

Ecuador: 13:45 pm

Venezuela: 14:45 pm

Bolivia: 14:45 pm

Puerto Rico: 14:45 pm

Chile: 14:45 pm

Argentina: 15:45 pm

Brasil: 15:45 pm

Uruguay: 15:45 pm

Paraguay: 15:45 pm

España: 21:45 pm

¿Qué pasará en la nueva temporada de Demon Slayer?

Según señala la sinopsis, los miembros del Cuerpo de Cazadores de Demonios y sus espadachines de mayor rango, los Hashira, se preparan para la batalla final contra Muzan Kibutsuji con el inicio del Entrenamiento Hashira. Aunque cada uno lleva consigo fe y determinación en sus corazones, Tanjiro y los Hashira se adentran en una nueva historia.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba debutó en abril de 2019 con el arco “Tanjiro Kamado, Unwavering Resolve”, seguido por la película Mugen Train en octubre de 2020. Las series de televisión continuaron con los arcos “Mugen Train” y “Entertainment District” de 2021 a 2022.

En 2023, Crunchyroll presentó el arco “Swordsmith Village“, seguido poco después por el estreno mundial en cines de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -To the Swordsmith Village- World Tour.

El primer episodio del arco “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Training” se lanzó globalmente en cines en febrero de 2024, junto con el desenlace del arco “Swordsmith Village”.

Revisa el tráiler a continuación