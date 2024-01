¿Cuánto falta? Demon Slayer: To the hashira training ya tiene fecha de estreno en Chile

¡Atención fanáticos del cine! Se acaba de conocer la fecha de estreno de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – To the Hashira Training Arc”, la cual representa una anticipada continuación de la exitosa saga. Los seguidores del anime y el manga tendrán la oportunidad de sumergirse en emocionantes nuevas aventuras junto a Tanjiro y sus compañeros en esta película llena de emoción.

¿Cuándo se estrena Demon Slayer: To the hashira training en cines chilenos?

A través de la plataforma de Instagram de Cinemark, la cadena de cine reveló que el día 22 de febrero llega la película a los cines nacionales.

¿De qué se trata Demon Slayer: To the hashira training?

En la trama de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – To the Hashira Training Arc”, la historia se desarrolla después de los acontecimientos de la segunda temporada del anime. Tanjiro Kamado y sus compañeros se embarcan en la preparación para su entrenamiento con los Hashira, quienes son los más destacados cazadores de demonios del mundo. No obstante, su proceso de formación se ve abruptamente interrumpido por la llegada de las Lunas Superiores, demonios de alto rango enviados por Muzan Kibutsuji, el Rey Demonio.

El filme se enfocará en el proceso de entrenamiento de Tanjiro y sus amigos junto a los Hashira. Estos jóvenes cazadores de demonios adquirirán nuevas técnicas y habilidades destinadas a enfrentar a las Lunas Superiores. No obstante, su período de formación se verá bruscamente interrumpido por la llegada de estos formidables demonios, quienes representan una amenaza inminente capaz de causar estragos a su paso.

¿Cuál es el trailer oficial?