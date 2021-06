Kanye West e Irina Shayk desatan rumores de romance tras fotografía juntos

Kanye West e Irina Shayk serian la nueva pareja de la farándula internacional, según confirmó Page Six, donde señalaron que distintas fuentes les aseguraron que la pareja estaría saliendo de manera informal.

Hace algunos días salieron a la luz imágenes de la modelo y el cantante en Francia, donde están celebrando el cumpleaños del cantante de "Stronger".

“Kanye e Irina se están viendo. Es casual en este momento, pero están enamorados", compartió una fuente. "Ha estado sucediendo durante algunas semanas".

West y la ex modelo se conocen desde hace años, cuando la modelo rusa participó en el video "Power" de 2010 del rapero y también participó en su desfile de la Semana de la Moda el 2012

La nueva pareja se conoce desde hace años. Shayk, apareció en el video musical del rapero en 2010 para "Power" y participó en su desfile de la Semana de la Moda de París dos años después. También la nombró en su canción "Christian Dior Denim Flow", con la frase "I wanna see Irina Shayk next to Doutzen" (quiero ver a Irina Shayk alado de Douzen (Kroes))

En las imágenes publicadas por el diario Daily Mail se muestran ambos caminando juntos en un hotel de Provenza en distintas ocasiones.

En febrero Kim Kardashian presentó el divorcio de Kanye luego de 6 años de matrimonio. La ex pareja comparte cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Psalm.

Mientras tanto, Shayk tiene a una hija de cuatro años llamada Leah, fruto de su relación con Bradley Cooper.